Prima declarație de pe patul de spital a Andreei Bănică, după operația pe care a suferit-o la nas: „Vă mulțumesc, mă simt...”. FOTO

Andreea Bănică a suferit, marți, o operație de deviație de sept, afecțiune de care suferea de ceva timp, dar acum, din fericire a reușit să scape de ea pentru totdeauna.

În timp ce se afla pe patul de spital, vedeta a ținut să își țină fanii la curent cu starea ei de sănătate și a publicat o imagine în care i se vede doar mână în prefuzii, dar cu un mesaj cât se poate de optimist.

„Vă mulțumesc pentru toate gândurile și mesajele. Sunt bine”, a scris Andreea Bănică pe pagina sa de socializare, alături imaginea de pe patul de spital.

De declara Andreea înainte de operație

Artista a anunțat în urmă cu câteva zile că și-a făcut curaj și s-a programat la operația de deviație de sept, o intervenție chirugicală destul de complicată.

„Urmează, în curând, să fac o operație la care m-am gândit foarte mult timp și pe care nu aș fi vrut s-o fac vreodată.(…) Nu mai respir bine, nu mă oxigenez bine, adică am o deviație de sept care nu mai poate fi amânată, că doar n-o să mă operez la 50 de ani. M-am hotărât s-o fac și o fac cât mai repede, așa că de pe 1 iunie încolo o să respir mult mai bine”, le-a spus Andreea Bănică fanilor ei de pe Instagram.

Aflase de problema medicală în urmă cu cinci ani

În urmă cu cinci ani, artista a practicat un RMN pe care îl face periodic și așa a aflat și de deviația de sept. Ea a mărturisit că îi este puțin teamă de operație.