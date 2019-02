Prima imagine cu cea de-a doua fetiță a Gabrielei Cristea! Tavi Clonda a făcut publică fotografia

Tavi Clonda a publicat prima imagine cu cea de-a doua fetiță pe care o va aduce pe lume Gabriela Cristea cât de curând.

Gabriela Cristea este pe ultima sută de metri cu sarcina și abia așteaptă să-și strângă fetița la piept. Vedeta a mers astăzi la un control de rutină, acolo unde a făcut și o ecografie. Mândru nevoie mare, Tavi Clonda a postat pe Instagram prima imagine cu bebelina din burtica mămicii. (VEZI ȘI: CE CADOU A PRIMIT GABRIELA CRISTEA DE ”ZIUA ÎNDRĂGOSTIȚILOR”: ”ASTA ÎNSEAMNĂ SĂ FII CĂSĂTORIT”)

„Sunt foarte emoționat să împărtășesc cu voi prima poză cu noua noastră minune din burtica lui mami??❤️✌???…Seamănă cu Victoria???” a scris Tavi Clonda.

Gabriela Cristea a renunțat la câteva lucruri

Gabriela Cristea este însărcinată pentru a doua oară și urmează să devină mama unei fetițe peste puțin timp și abia așteaptă să-și strângă minunea la piept. Recent, prezentatoarea TV a dezvăluit că a renunțat la anumite lucruri de când este însărcinată. (VEZI ȘI: GRAVIDĂ ÎN 7 LUNI, GABRIELA CRISTEA ARE GRAVE PROBLEME DE SĂNĂTATE. I S-A FĂCUT RĂU ȘI I S-A PUS MASCA DE OXIGEN)

„De când sunt însărcinată, recunosc că nu mai am putere pentru lucrurile astea de cochetărie. (…) Nu mai folosesc vopseluri cu amoniac, deşi culorile sunt mai puternice, se ia mai greu. Le recomand mămicilor. Înţeleg că este nociv pentru sarcină. Eu am optat şi pentru varianta să nu îmi mai dau unghiile cu ojă. Acetona aia… am optat pentru varianta de a nu o mai folosi absolut deloc. Încerc să mă ţin şi să mă îngrijesc. În general când eşti însărcinată oamenii spun: ai ce frumoasă eşti! Şi tu te simţi ca un balon, ca o balenă eşuată. De două ori pe lună mă duc la cosmetică, la ce am nevoie”, a spus recent Gabriela Cristea.