Ce cadou a primit Gabriela Cristea de ”Ziua îndrăgostiților”: ”Asta înseamnă să fii căsătorit”

De ”Ziua îndrăgostiților”, Gabriela Cristea a primit un cadou inedit din partea soțului ei. Prezentatoarea TV le-a mărturisit surpriza fanilor ei, chiar în direct.

”Ziua îndrăgostiților” este sărbătorită cu mare fast de toată lumea. Partenerii își fac diverse cadouri, ies în oraș sau merg în mini-escapade romantice. Ei bine, nu este și cazul Gabrielei Cristea cu Tavi Clonda. Nu de alta, dar cei doi nu au timp de prea multe surprize acum, mai ales când așteaptă cu sufletul la gură venirea celui de-al doilea copilaș. (CITEȘTE ȘI: GABRIELA CRISTEA, LA UN PAS SĂ NASCĂ, ÎNAINTE DE EMISIUNE: ”SPER SĂ NU MAI AM ASTFEL DE EMOȚII PÂNĂ NU MI-O VENI SOROCUL PE BUNE”)

Cei doi și-au făcut totuși niște mici surprize, așa ca între soți. Haioase, ce-i drept!

”Vine soțul meu astăzi înainte să intru în emisiune și zice: ”Iubita mea nu ți-am luat niciun cadou”. Mi-a zis că mi-a luat niște gresie, eu i-am zis că i-am luat mochetă. Asta înseamnă să fii căsătorit. După ce am avut această discuție atât de romantică, a zis să facem lista bebelușului cel nou. Să vorbim la maternitate unde nasc, chitul de celule stem, să nu uităm cardul acasă. Vinerea aceasta ne ducem sa cumpărăm hăinuțe, ce să mai gata, s-a tras linie”, a povestit Gabriela Cristea, la „Te iubesc de nu te vezi”.

Gabriela Cristea a renunțat la câteva lucruri

Gabriela Cristea este însărcinată pentru a doua oară și urmează să devină mama unei fetițe peste câteva săptămâni și abia așteaptă să-și strângă minunea la piept. Recent, prezentatoarea TV a dezvăluit că a renunțat la anumite lucruri de când este însărcinată. (VEZI ȘI: GRAVIDĂ ÎN 7 LUNI, GABRIELA CRISTEA ARE GRAVE PROBLEME DE SĂNĂTATE. I S-A FĂCUT RĂU ȘI I S-A PUS MASCA DE OXIGEN)

„De când sunt însărcinată, recunosc că nu mai am putere pentru lucrurile astea de cochetărie. (…) Nu mai folosesc vopseluri cu amoniac, deşi culorile sunt mai puternice, se ia mai greu. Le recomand mămicilor. Înţeleg că este nociv pentru sarcină. Eu am optat şi pentru varianta să nu îmi mai dau unghiile cu ojă. Acetona aia… am optat pentru varianta de a nu o mai folosi absolut deloc. Încerc să mă ţin şi să mă îngrijesc. În general când eşti însărcinată oamenii spun: ai ce frumoasă eşti! Şi tu te simţi ca un balon, ca o balenă eşuată. De două ori pe lună mă duc la cosmetică, la ce am nevoie”, a spus recent Gabriela Cristea.