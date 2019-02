Gabriela Cristea, la un pas să nască, înainte de emisiune: ”Sper să nu mai am astfel de emoții până nu mi-o veni sorocul pe bune”

Gabriela Cristea a trecut prin emoții mari. Vedeta a fost, la un pas să nască, înainte de emisiune.

Gabriela Cristea va deveni mămică pentru a doua oară în doar câteva săptămâni. Vedeta abia așteaptă să-și strângă bebelușul la piept și numărătoarea inversă a început. Prezentatoarea TV a crezut însă că va naște mult mai devreme decât au preconizat medicii. (VEZI ȘI: GABRIELA CRISTEA A AVUT PARTE DE O SURPRIZĂ DE ZILE MARI CHIAR ÎNAINTE DE A INTRA ÎN EMISIUNE)

”Aseară era să nasc. M-au apucat niște chestii, niște dude, aoleu stai în pat, nu știu ce. A vrut copilul să mai stea. Mi-a dat emoții foarte mari, sper să nu mai am astfel de emoții până nu mi-o veni sorocul pe bune”, a mărturisit Gabriela Cristea în cadrul emisiunii pe care o prezintă.

Gabriela Cristea a renunțat la câteva lucruri

Gabriela Cristea este însărcinată pentru a doua oară și urmează să devină mama unei fetițe peste câteva săptămâni și abia așteaptă să-și strângă minunea la piept. Recent, prezentatoarea TV a dezvăluit că a renunțat la anumite lucruri de când este însărcinată. (VEZI ȘI: GRAVIDĂ ÎN 7 LUNI, GABRIELA CRISTEA ARE GRAVE PROBLEME DE SĂNĂTATE. I S-A FĂCUT RĂU ȘI I S-A PUS MASCA DE OXIGEN)

„De când sunt însărcinată, recunosc că nu mai am putere pentru lucrurile astea de cochetărie. (…) Nu mai folosesc vopseluri cu amoniac, deşi culorile sunt mai puternice, se ia mai greu. Le recomand mămicilor. Înţeleg că este nociv pentru sarcină. Eu am optat şi pentru varianta să nu îmi mai dau unghiile cu ojă. Acetona aia… am optat pentru varianta de a nu o mai folosi absolut deloc. Încerc să mă ţin şi să mă îngrijesc. În general când eşti însărcinată oamenii spun: ai ce frumoasă eşti! Şi tu te simţi ca un balon, ca o balenă eşuată. De două ori pe lună mă duc la cosmetică, la ce am nevoie”, a spus recent Gabriela Cristea.