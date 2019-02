Gabriela Cristea a avut parte de o surpriză de zile mari chiar înainte de a intra în emisiune. Toată lumea a rămas mască în platou!

Astăzi, înainte de a începe emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, Gabriela Cristea a avut parte de o surpriză de zile mari! Și asta pentru că Tavi Clonda și-a făcut apariția în platou. Soțul prezentatoarei TV a venit să-i fure un sărut Gabrielei Cristea și pentru a-i spune că o iubește. (CITEȘTE ȘI: GABRIELA CRISTEA, PE ULTIMA SUTĂ DE METRI CU SARCINA: ”NU E CHIAR SIMPLU…”)

„A venit soțul meu doar să-mi dea un pup și să plece. Se duce acasă să stea cu copilul. E foarte frumos ca măcar așa, la ceva vreme, să vină partenerul așa la tine, să lase tot” a spus Gabriela Cristea în direct. Ulterior, prezentatoarea TV a scris și un mesaj emoționant pe contul ei de Facebook: ”Cum să nu mă simt împlinită când a venit înainte de emisie doar ca să mă îmbrățișeze?!? #victorienii Tavi Clonda”

Gabriela Cristea a renunțat la câteva lucruri

Gabriela Cristea este însărcinată pentru a doua oară și urmează să devină mama unei fetițe peste aproximativ o lună și abia așteaptă să-și strângă minunea la piept. Recent, prezentatoarea TV a dezvăluit că a renunțat la anumite lucruri de când este însărcinată. (VEZI ȘI: GRAVIDĂ ÎN 7 LUNI, GABRIELA CRISTEA ARE GRAVE PROBLEME DE SĂNĂTATE. I S-A FĂCUT RĂU ȘI I S-A PUS MASCA DE OXIGEN)

„De când sunt însărcinată, recunosc că nu mai am putere pentru lucrurile astea de cochetărie. (…) Nu mai folosesc vopseluri cu amoniac, deşi culorile sunt mai puternice, se ia mai greu. Le recomand mămicilor. Înţeleg că este nociv pentru sarcină. Eu am optat şi pentru varianta să nu îmi mai dau unghiile cu ojă. Acetona aia… am optat pentru varianta de a nu o mai folosi absolut deloc. Încerc să mă ţin şi să mă îngrijesc. În general când eşti însărcinată oamenii spun: ai ce frumoasă eşti! Şi tu te simţi ca un balon, ca o balenă eşuată. De două ori pe lună mă duc la cosmetică, la ce am nevoie”, a spus recent Gabriela Cristea.