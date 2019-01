Gabriela Cristea, pe ultima sută de metri cu sarcina: ”Nu e chiar simplu…”

Gabriela Cristea este pe ultima sută de metri cu sarcina și se pregătește intens pentru venirea pe lume a bebelușului ei.

Gabriela Cristea a dat o fugă la shopping pentru a cumpăra cele necesare pentru bebelușul ei. Prezentatoarea TV a fost nevoită să aleagă un cărucior care să se potrivească atât nevoilor Victoriei, cât și nevoilor fetiței care va veni pe lume în luna martie. (CITEȘTE ȘI: GABRIELA CRISTEA, ÎNGRIJORATĂ DIN CAUZA MICUȚEI VICTORIA: ”ARE CUCUI ȘI ÎN DREAPTA ȘI ÎN STÂNGA…”)

„La început de săptămână am fost în căutare de cărucior. Și trebuie să iau unul pentru doi copii. Fiica mea cea mare este încă mititică și trebuie și ea să meargă în cărucior.

Doi copii nu intră într-un singur cărucior. Am optat pentru varianta unui cărucior pentru gemeni, el așa a fost gândit, dar poate să suporte mai multe configurări. Victoria s-a simțit foarte bine, s-a urcat în cărucior și a început să râdă. Nu îi mai place varianta de landou, dar s-a simțit foarte bine și cred că este varianta cea mai bună.

La primul copil, când ne-am dus să ne interesăm de cărucior, primul lucru pe care l-a întrebat Tavi a zis: suportul pentru bere unde este?

Eu m-am uitat la detaliile pentru noul bebeluș și m-am uitat să aibă toate lucrurile de care are nevoie. Tavi s-a uitat mai mult la partea tehnică. Ne-am dus acolo cu scopul de a găsi ceea ce ne trebuie nouă, să ne ajute pentru momentele în care va veni noul bebeluș. Nu e chiar simplu! Putem să plecăm cu ambii copii de la spital, liniștiți!” a spus Gabriela Cristea la Antena Stars.

Gabriela Cristea a renunțat la câteva lucruri

Gabriela Cristea este însărcinată pentru a doua oară și urmează să devină mama unei fetițe peste aproximativ două luni și abia așteaptă să-și strângă minunea la piept. Recent, prezentatoarea TV a dezvăluit că a renunțat la anumite lucruri de când este însărcinată. (VEZI ȘI: GRAVIDĂ ÎN 7 LUNI, GABRIELA CRISTEA ARE GRAVE PROBLEME DE SĂNĂTATE. I S-A FĂCUT RĂU ȘI I S-A PUS MASCA DE OXIGEN)

„De când sunt însărcinată, recunosc că nu mai am putere pentru lucrurile astea de cochetărie. (…) Nu mai folosesc vopseluri cu amoniac, deşi culorile sunt mai puternice, se ia mai greu. Le recomand mămicilor. Înţeleg că este nociv pentru sarcină. Eu am optat şi pentru varianta să nu îmi mai dau unghiile cu ojă. Acetona aia… am optat pentru varianta de a nu o mai folosi absolut deloc. Încerc să mă ţin şi să mă îngrijesc. În general când eşti însărcinată oamenii spun: ai ce frumoasă eşti! Şi tu te simţi ca un balon, ca o balenă eşuată. De două ori pe lună mă duc la cosmetică, la ce am nevoie”, a spus recent Gabriela Cristea.