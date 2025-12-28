Ce evenimente live sunt azi, 28 decembrie 2025: Fuego va concerta la Berăria H, iar Robin and the Backstabbers în club Expirat

Ultima duminică din anul 2025 îi prinde pe bucureșteni și pe turiști în mijlocul unor evenimente culturale, concerte de sărbători, programe de stand-up comedy și pereceri festive. Ce poți face în București în ultimele zile din decembrie?

Sala Palatului găzduiește din nou musicalul „Mamma Mia!”, cu începere de la ora 19:00. Biletele pornesc de la 126 de lei, iar spectacolul continuă seria reprezentațiilor de succes din anii anteriori. Tot duminică, Circul Metropolitan încheie anul cu stand-up: Costel și Maria Popovici prezintă „Suntem bine!”, un show de final de an cu bilete la 74 de lei.

Program evenimente București, 28 decembrie 2025

Duminică, 28 decembrie, pe scena de la Berăria H va susține Paul Fuego Surugiu un concert de colinde și cele mai cunoscute piese ale sale, începând cu ora 19:00. Biletele pornesc de la prețul de 59,9 lei.

Pentru cei care rămân în oraș, târgul de Crăciun West Side Christmas Market continuă să fie unul dintre puținele locuri unde iarna arată ca odinioară. Pe 28 decembrie, târgul este deschis între 11:00 și 22:00, iar seara, de la 19:30, scena găzduiește concertul trupei Nuanțe.

Duminică, 28 decembrie, clubul Expirat găzduiește ultimul concert Robin and the Backstabbers din 2025. Accesul se face de la ora 20:00, concertul începe la 21:30, iar biletele costă 100 de lei.

Nightlosers revin cu „Antrenament pentru Revelion”, un concert care începe la ora 21:00, cu bilete între 85 și 100 de lei. E genul de program care nu are nevoie de explicații suplimentare și care funcționează tocmai prin constanță.

Control Club închide anul cu „In Control”, o seară care funcționează simultan ca petrecere de final de an, preambul pentru Revelionul SPP și lansare a noului EP al trupei, „1999”. E genul de eveniment care amestecă muzica live cu costumul, ironia și un public obișnuit cu codurile locului. Biletul costă 130 de lei.

