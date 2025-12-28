Program TV 28 decembrie 2025. La ce oră se dispută partida Atalanta – Inter

Crăciunul a luat sfârşit iar televiziunle se pregătesc să se dueleze în audienţe odată cu prezentarea grilei speciale pentru Revelion. CANCAN.RO prezintă lista completă a conţinutului care poate fi urmărit pe micile ecrane.

În aşteptarea Revelionului şi până la pregătirea formatelor aferente, grilele de programe vor fi dominate de filme de sezon şi emisiuni generaliste. Pentru pasionaţii sportivi, lumea fotbalului aduce pe micile ecrane adevărate meciuri de anvergură.

Program TV 28 decembrie 2025

Program PRO TV

07:00 – Știrile PRO TV

10:00 – Omul-Păianjen: Prin lumea păianjenului

13:00 – Singur acasa 5: jaf de sărbători

15:00 – Cred în Moș Crăciun

17:00 – Omu’ de la Zoo

19:00 – Ştirile Pro Tv

20:00 – Frăția hoților 2: Pantera

22:15 – Bătălia de la Midway

Program Antena 1

09:00 – Neatza de weekend

13:00 – Observator

14:30 – Cartea Junglei (R)

16:00 – România, râzi cu roast! (R)

19:00 – Observator – Sport/Meteo

20:00 – Albă ca Zăpada și Războinicul Vânător

22:30 – Omul-lup

Program Kanal D

07:00 – Știrile Kanal D (R)

07:30 – Sport, dietă şi o vedetă

08:00 – Fata de la fereastră (R)

10:15 – Asta-i România! (R)

10:30 – Apel la consilier

11:00 – ROventura

12:00 – Știrile Kanal D

13:00 – În căutarea adevărului

14:30 – Asta-i România!

16:00 – Casa iubirii

18:00 – Știrile Kanal D

19:00 – Casa iubirii – Gala

21:00 – Hai ca poti!

Program Prima TV

07:00 – Flash monden (R)

08:00 – Khumba (R)

12:00 – Câinele stelar și turbomotanul

14:00 – Buletin de București

16:00 – Cronica cârcotaşilor (R)

18:00 – Focus 18

19:00 – Secretele președintelui

20:00 – Schimb de mame

Program Digi Sport 1

13:30 – Live Serie A: Milan-Verona Etapa 17

16:00 – Live Serie A: Cremonese-Napoli Etapa 17

21:45 – Live Serie A: Atalanta-Inter Etapa 17

