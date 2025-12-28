Program TV 28 decembrie 2025. La ce oră se dispută partida Atalanta – Inter

Crăciunul a luat sfârşit iar televiziunle se pregătesc să se dueleze în audienţe odată cu prezentarea grilei speciale pentru Revelion. CANCAN.RO prezintă lista completă a conţinutului care poate fi urmărit pe micile ecrane.
În aşteptarea Revelionului şi până la pregătirea formatelor aferente, grilele de programe vor fi dominate de filme de sezon şi emisiuni generaliste. Pentru pasionaţii sportivi, lumea fotbalului aduce pe micile ecrane adevărate meciuri de anvergură.
Program TV 28 decembrie 2025
Program PRO TV
- 07:00 – Știrile PRO TV
- 10:00 – Omul-Păianjen: Prin lumea păianjenului
- 13:00 – Singur acasa 5: jaf de sărbători
- 15:00 – Cred în Moș Crăciun
- 17:00 – Omu’ de la Zoo
- 19:00 – Ştirile Pro Tv
- 20:00 – Frăția hoților 2: Pantera
- 22:15 – Bătălia de la Midway
Program Antena 1
- 09:00 – Neatza de weekend
- 13:00 – Observator
- 14:30 – Cartea Junglei (R)
- 16:00 – România, râzi cu roast! (R)
- 19:00 – Observator – Sport/Meteo
- 20:00 – Albă ca Zăpada și Războinicul Vânător
- 22:30 – Omul-lup
Program Kanal D
- 07:00 – Știrile Kanal D (R)
- 07:30 – Sport, dietă şi o vedetă
- 08:00 – Fata de la fereastră (R)
- 10:15 – Asta-i România! (R)
- 10:30 – Apel la consilier
- 11:00 – ROventura
- 12:00 – Știrile Kanal D
- 13:00 – În căutarea adevărului
- 14:30 – Asta-i România!
- 16:00 – Casa iubirii
- 18:00 – Știrile Kanal D
- 19:00 – Casa iubirii – Gala
- 21:00 – Hai ca poti!
Program Prima TV
- 07:00 – Flash monden (R)
- 08:00 – Khumba (R)
- 12:00 – Câinele stelar și turbomotanul
- 14:00 – Buletin de București
- 16:00 – Cronica cârcotaşilor (R)
- 18:00 – Focus 18
- 19:00 – Secretele președintelui
- 20:00 – Schimb de mame
Program Digi Sport 1
- 13:30 – Live Serie A: Milan-Verona Etapa 17
- 16:00 – Live Serie A: Cremonese-Napoli Etapa 17
- 21:45 – Live Serie A: Atalanta-Inter Etapa 17
