Prima imagine cu Nicole Cherry și noul ei iubit: ”Fericirea arată bine pe noi”

Nicole Cherry l-a prezentat fanilor săi pe noul ei iubit! Artista a publicat pe contul ei de Instagram prima fotografie cu cel care îi face inima să bată mai tare.

Nicole Cherry a decis să nu-l mai țină ascuns pe noul ei iubit. Artista a publicat pe contul ei de Instagram prima fotografie cu tânărul de care s-a îndrăgostit. În poză, cei doi se țin strâns în brațe și zâmbesc larg la cameră. Iar mesajul pe care l-a scris Nicole Cherry este dovada vie a noii ei povești de dragoste. Forin Popa, iubitul lui Nicole Cherry, este din Teleorman și are o afacere online cu accesorii GSM. (CITEȘTE ȘI: NICOLE CHERRY, APARIȚIE ȘOCANTĂ. FANII AU REACȚIONAT IMEDIAT: ”DE CE?”)

”Fericirea arată bine pe noi!”, a scris Nicole Cherry pe contul ei de Instagram.

Nicole Cherry, despre noul ei hit

Artista a vorbit și despre noua ei melodie, care în primele 48 de ore a ajuns să strângă peste un milion de vizualizări pe YouTube. Piesa poartă titlul „Dansează amândoi”, iar Nicole spune că n-are nicio legătură cu relația de scurtă durată pe care a avut-o în trecut cu un băiat care a părăsit-o pentru o prietenă. (VEZI ȘI: NICOLE CHERRY ȘI-A SURPRINS FANII CU UN DECOLTEU GENEROS: ”CÂND TE VĂD AȘA ÎMI VINE SĂ MOR!”)

„A ieșit o strategie de marketing extraordinară cu această piesă. În primul rând, presa a speculat foarte prost. Nu am fost înșelată, nici nu m-am certat cu nimeni. A fost de comun acord să ne despărțim, a fost alt subiect. Presa a scris că am fost înșelată, dar eu nu am aprobat niciodată chestia asta. Piesa s-a scos după câteva luni și a fost o coincidență extraordinar de mare ca ce a speculat presa să se regăsească fix în piesa asta”, a declarat Nicole Cherry.

Artista mai spune că piesa ‘este superbă’ și că este fericită că a ajuns numărul unu în categoria trending de pe YouTube.