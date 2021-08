S-a aflat ce s-a întâmplat seara trecută în centrul Capitalei, pe Calea Victoriei! Comediantul Cosmin ”Micutzu” Nedelcu a făcut primele declarații, după ce a fost implicat într-o ”încăierare” în stradă. Ce a spus comediantul?

Comediantul Cosmin Nedelcu, alias Micutzu, a făcut primele declarații referitoare la incidentul care a avut loc seara trecută în centrul Capitalei, pe Calea Victoriei. Logodnica acestuia a fost agresată de către un bărbat, iar comediantul a sărit să o apere pe partenera sa. Acesta a declarat că l-a lovit cu pumnii pe agresor, iar apoi au mers la secția de poliție pentru a depune o plângere. În cauză au fost declanșate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere și lovire sau alte violențe. Patru bărbați au fost amendați cu câte 200 de lei, în urma acestui incident.

„Un tip a agresat-o pe logodnica mea si l-am lovit cu pumnii şi am venit să depunem plângere. S-au întâmplat nişte chestii. Eu nu am fost bătut. Mergeam pe stradă şi am fost înjurat de oamenii ăştia. Am depus plângere toţi ieri şi aşteptăm ca organele să îşi facă datoria”, a spus Cosmin ”Micutzu” Nedelcu pentru RTV.

În urma videoclipului care a apărut pe internet, cu „încăierarea” dintre Micutzu și un bărbat, pe Calea Victoriei, între cei doi se pot auzi injurii și discuții aprinse. În filmare nu a fost înregistrat momentul în care a început conflictul, însă a fost filmată secvența când comediantul și bărbatul sunt implicați într-o „luptă în stradă”. Pe fundal se poate auzi și momentul în care a fost spart un geam.

Poliția a transmis un comunicat în legătură cu incidentul de pe Calea Victoriei

Incidentul ar fi fost raportat de către o femeie. Aceasta le-a spus oamenilor legii că un grup de persoane se bat în fața unui magazin de pe Calea Victoriei, aproape de secția de poliție. Cosmin Nedelcu a fost dus la secția de poliție seara trecută și s-a stabilit amendarea fiecărei părți cu suma de 200 lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, dar și pentru adresarea cuvintelor jignitoare. În cauză au fost declanșate și cercetări pentru infracțiunile de distrugere, lovire și alte violențe.

„În noaptea de 15 /16 august 2021, în jurul orei 00.00, prin apel 112, Secția 1 Poliție a fost sesizată de către o femeie cu privire la faptul că în fața unui magazin de pe raza de competență a secției, mai multe persoane sunt implicate într-un conflict. La fața locului s-au deplasat, de urgență, polițiștii, care au identificat persoanele implicate și le-au condus la sediul subunității. Din primele date a rezultat ca în jurul orei 23.50, dintr-un grup format din 5 persoane, 4 adulți și un minor, aflat în fața unui magazin, un bărbat ar fi adresat anumite cuvinte unui trecător.

Acesta ar fi fost deranjat de cele auzite și a început să se certe cu cel în cauză. Cu intenția de aplanare a situației, au intervenit alte doua persoane, un bărbat și o femeie. Conflictul verbal a degenerat, iar un geam al magazinului a fost spart. În cauză au fost declanșate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere și lovire sau alte violențe. 4 bărbați au fost sancționați contravențional cu amendă în valoare de 200 de lei (fiecare), conform prevederilor Legii nr 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, pentru adresarea de expresii jignitoare”, se arată în comunicatul Poliției.

sursă foto: capturi video Youtube