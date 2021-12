Prima reacție a Lidiei Buble, după ce a lipsit de la ediția specială ”Chefi la cuțite”: ”Nu-mi pare rău de decizia pe care am luat-o”

Foștii concurenți de la ”Asia Express” au fost să-și arate talentul în bucătărie în cadrul ediției speciale ”Chefi la cuțite”. Mihai Petre și surorile Buble, însă, au fost marii absenți din platou. Iar, acum, Lidia Buble a venit și cu o explicație.

Ediția specială ”Chefi la Cuțite” de la Antena 1 ține trei zile – 29 și 30 noiembrie și 1 Decembrie. Mini-sezonul este făcut special pentru foștii concurenți de la ”Asia Express”. Mihai Petre și surorile Buble, însă, au fost marii absenți din cadrul show-ului.

Mihai Petre nu s-a prezentat la filmări pentru că a fost prezent la o competiție internațională de dans. Cât despre surorile Buble, ei bine… Estera locuiește în Austria împreună cu soțul și cei doi copii. Efortul ar fi fost prea mare, așa că sora artistei a decis să nu participe la ediția specială ”Chefi la cuțite”. Motiv pentru care Lidia Buble a considerat că nu avea niciun rost să se prezinte singură în emisiune. (CITEȘTE ȘI: „BLESTEMUL” ASIA EXPRESS. CE AU PĂȚIT LIDIA BUBLE ȘI CUZA ÎN ROMÂNIA, DUPĂ CE AU FOST ELIMINAȚI DE LA SHOW-UL PRODUS DE ANTENA 1)

”Nu am mers pentru că Esti nu stă în România, stă în Austria, și nu a putut să meargă și singură nu avea niciun sens. Noi două am fost mereu o echipă și mi se pare ciudat să particip singură la un show TV unde toată lumea e cu perechea. Mi-ar fi plăcut să fiu acolo, dar din păcate nu s-a putut”, a explicat Lidia Buble pe rețelele de socializare.

Lidia Buble: ”Nu am știut că mă îndrăgiți atât de tare”

Fanii, însă, au fost nemulțumiți de explicațiile oferite de Lidia Buble. Nu de alta, dar Elwira s-a prezentat singură în emisiune. În ciuda faptului că Mihai Petre nu a putut să vină. Iar artista a încercat din nou să se justifice în fața urmăritorilor ei. (VEZI ȘI: PROBLEMELE DIN ULTIMA PERIOADĂ AU ATRAS ANTIPATIE FAȚĂ DE LIDIA BUBLE!? CE SPUNE LIDERUL CULTULUI PENTICOSTAL DIN ROMÂNIA)

”Nu am știut că mă îndrăgiți atât de tare. Toată lumea îmi spune că trebuia să merg pentru că și Elwira a mers singură. Eu nu aveam de unde să știu că și ea merge singură. În momentul ăla am simțit că n-am ce să fac fără Esti. Nu-mi pare rău de decizia pe care am luat-o pentru că sunt un om foarte asumat. Îmi pare rău doar că acum îmi dau seama cât de mult v-ați fi dorit voi să mă vedeți pe mine acolo și pe Esti”, le-a mai transmis cântăreața fanilor ei.