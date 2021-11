Problemele din ultima perioadă au atras antipatie față de Lidia Buble!? Ce spune liderul Cultului Penticostal din România

Recent, Lidia Buble a fost trimisă în judecată, de către procurorii DIICOT, într-un dosar în care este acuzată de dare de mită. Ce spune liderul Cultului Penticostal din România despre cunoscuta cântăreață?

Problemele pe care le are în ultima perioadă Lidia Buble ar fi atras asupra ei un val de antipatie. Liderul Cultului Penticostal din România susține faptul că artista nu ar fi membră a cultului lor, iar pe aceasta o cunoaște din presă, neavând șans să o cunoască personal.

”Nu am cunoscut-o niciodată personal pe Lidia Buble deşi îi ştiu foarte bine tatăl şi pe o parte a familiei sale. Prin 2014 coordonam activitatea bisericilor noastre din vestul ţării, aşa că am fost de mai multe ori şi prin Deva. Pe Lidia Buble o ştiu doar din ceea ce mai citesc din presă. Ce pot să vă spun e că în prezent Lidia Buble nu e membră a cultului nostru”, a declarat Moise Ardelean, președintele Cultului Penticostal din România, în urmă cu un an, pentru Impact.ro.

Pe de altă parte, Lidia Buble mărturisește că face parte din acest cult: „Mi se pune foarte des întrebarea asta. Sunt penticostală. Dacă mă mărit, nu vreau să-mi schimb religia. Clar, nu o voi putea ține în biserica noastră, și atunci probabil slujba se va desfășura undeva în aer liber. Și mi-ar plăcea foarte tare să ne cunune tati, pentru că tati este pastor la biserică. El i-a cununat pe toți frații și surorile mele”.

Lidia Buble, acuzată că a oferit mită unor polițiști

Lidia Buble a fost trimisă, zilele trecute, în judecată de procurorii DIICOT, în dosarul în care este acuzată că ar fi oferit mită unor agenți de poliție care intenționau s-o testeze cu aparatul etilotest. Artista apare în dosar alături de polițiștii Marius Constantin Miulescu și Elena Daniela Reznicsek, precum și de Laurențiu Cristian Ciupercă și Dragoș Ștefan Presură. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul București și va intra în procedură de cameră preliminară, la finalul căreia va începe judecata pe fond, potrivit GANDUL.RO.

Totul s-a întâmplat pe 15 februarie, când Lidia Buble le-ar fi oferit agenților între 300 de lei și 200 de euro pentru a nu fi testată cu aparatul etilotest, dar și pentru a scăpa de sancțiunea contravenţională, întrucât nu avea asupra sa declaraţia pe proprie răspundere.

După ce Lidia Buble s-a întors din competiția ”Asia Express”, cântăreața s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Ea și sora ei, Estera Buble, au fost la un pas să ajungă în Marea Finală a show-ului de la Antena 1.

