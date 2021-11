Lidia Buble se confruntă cu mari probleme de sănătate. Ce a pățit vedeta după ce s-a întors din Asia Express

Lidia Buble se confruntă cu mari probleme de sănătate, după ce s-a întors din Asia Express. Vedeta le-a dezvăluit fanilor cum se simte în momentul de față, după diagnosticul pus de medici.

Experiența ”Asia Express” a fost de neuitat pentru Lidia Buble. Artista a fost la un pas să câștige marele premiu în valoare de 30.000 de euro, dar ea și sora sa au fost eliminate chiar înainte de marea Finală. La întoarcerea în țară, Lidia Buble și-a reluat viața normală și a decis să-și facă mai multe investigații medicale. (CITEȘTE ȘI: CÂȚI BANI A PRIMIT LIDIA BUBLE CA SĂ PARTICIPE LA ASIA EXPRESS! ȘEFII DE LA ANTENA 1 AU „SPART BANCA”)

Astfel… cântăreața a aflat că are hernie de disc. Lidia Buble a dezvăluit, în cadrul unui interviu recent, că în momentul de față se simte bine și nu este necesară o intervenție chirurgicală: ”Momentan nu este cazul, am grijă și încerc să țin sub control problema”, a spus artista pentru Viva.ro.

S-a îngrășat în Asia Express

În cadrul uneia dintre probele de la Asia Express, concurenții au trebuit să se cântărească, iar Lidia Buble a avut parte de un șoc. În competiție… formele ele s-au mai rotunjit. Deși pe micile ecrane părea că s-ar fi îngrășat mult mai mult, artista a mărturisit că în realitate a luat doar două kilograme.

Lidia Buble a reușit, însă, să ajungă din nou la silueta pe care o avea înainte de competiție cu ajutorul tratamentelor corporale. (VEZI ȘI: CANCAN.RO PREZINTĂ PRIMELE IMAGINI CU LIDIA BUBLE DUPĂ CE A FOST TRIMISĂ ÎN JUDECATĂ. ȘI-A PUS OCHELARII FUMURII ȘI S-A PITIT SUB ȘAPCĂ)

”Spre uimirea tuturor, nu m-am îngrășat aproape deloc. Cele două kilograme luate în plus se văd la televizor ca și cum ar fi mult mai multe. Persoanele cu care m-am văzut la întoarcerea din emisiune erau chiar uimite deoarece la televizor arătam într-un fel, iar în realitate eram tot o slăbătură. (râde) Acum, acele câteva kilograme în plus le-am dat jos imediat cu ajutorul masajului cu bambus și printr-o alimentație corectă”, a mai spus ea pentru sursa citată.