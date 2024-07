Prima reacție a lui Betty Salam după ce CANCAN.RO a dezvăluit că este în prag de divorț: ”Nu mai judecați!”

Un nou divorț bombă se anunță în showbiz-ul românesc. Se pare că mariajul dintre Betty Salam și Cătălin Vișănescu a ajuns la final, iar fiica manelistului deja a trecut la următorul capitol din viața ei. Tânără ar fi plecat de casă, iar de ceva timp ar locui alături de Iuly Neamțu, noul său iubit. După ce toate aceste infirmații au apărut în spațiul public, Batty nu a stat pe gânduri și a reacționat. Ce a transmis fiica lui Florin Salam?

În urmă cu puțin timp, CANCAN.RO detona bomba și anunța că există probleme în paradisul lui Betty Salam. Fiica lui Florin Salam ar fi renunțat la relația cu soțul său după ce călcâiele i s-au aprins după un coleg de breaslă (Vezi mai multe detalii AICI). Acum, tânăra a reacționat și a făcut primele declarații despre divorț.

(CITEȘTE ȘI: E BOMBA ANULUI ÎN SHOWBIZ! BETTY SALAM ȘI-A PĂRĂSIT SOȚUL ȘI AR AVEA UN NOU IUBIT!)

Relația dintre Betty Salam și Cătălin Vișănescu datează de ceva timp. Cei doi s-au căsătorit în anul 2018 și tot atunci au devenit și părinți, pe lumea venind băiețelul lor Mathias. Însă, după șase ani de căsnicie, se pare că situația a început să se deterioreze între cei doi. Zvonurile unui divorț planează de ceva timp, iar acum pare că totul se concretizează.

Mai mult, pe lângă divorț ar fi vorba și despre o nouă poveste de iubire pe care fiica lui Florin Salam o trăiește. Se pare că Iuly Neamțu ar fi reușit să o cucerească pe aceasta, iar de mai bine de șase luni cei doi au o relație și locuiesc împreună.

După ce toate acest lucruri au ieșit la iveală, Betty Salam a venit și cu o primă reacție. Fata celebrului manelist a postat în mediul online un mesaj pe marginea subiectului. Deși nu a confirmat despărțirea de soț sau noua relație, Betty a subliniat că este judecată prea repede și prea aspru. De asemenea, artista a lăsat de înțeles că la mijloc ar fi vorba despre o situație mult mai complicată decât pare și că în curând o să dezvăluie întreg adevărul.

„Vreau să închid repede subiectul acesta! Mă cunoașteți doar pe plan profesional! Și ce credeți? Mă consider și sunt – the best mom – vorbesc în numele celor care vor să mă denigreze pe mine ca om.

Da, sunt om! Și eu am probleme, dar îmi place să trăiesc frumos. Mă străduiesc să mă ridic pe orice plan, că sunt ambițioasă și îi mulțumesc bunului Dumnezeu, că am o minte calculată.

Așa că, aveți răbdare! Voi deveni cea mai bună versiune a mea! Statzzz Cumintzzz! Zâmbește, Betty vă iubește! P.S: Nu mai judecați fără cunoștință de cauză”, a fost mesajul transmis de Betty Salam, în mediul online.