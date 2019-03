Prima reacție a lui Florin Piersic despre starea lui de sănătate: „Vin aici la Bucureşti să…”

Surse din anturajul actorului au declarat că Florin Piersic a fost operat recent la un genunchi, la un spital București, de medicul chirurg ortoped Vlad Predescu, din Viena. Actorul se află acum în perioada de recuperare.

Chiar și în momente mai puțin bune, Florin Piersic reușește să își păstreze umorul cu care ne-a obișnuit de atâția și atâția ani. Spune că are o ”vârstă fragedă” și că ”se întreține”. Mai mult, promite să fie mereu în formă, motiv pentru care nu uită să facă exerciții fizice.

„Am 83 de ani, o vârstă fragedă zic eu (râde – n.r.) şi este normal să am grijă de mine, să mă întreţin, pentru că vreau să vă mai bucur un pic cu piesele mele. Se vaită de dureri de genunchi ăia de 50 de ani, darămite eu. Vin aici la Bucureşti la un fel de întreţinere. Nu am fost nici operat de urgenţă, nici nu am probleme cu picioarele. Văd că voi (presa – n.r.) vreţi să mă omorâţi. Am colegi care s-au neglijat şi nu se simt deloc bine, aşa că am decis să am grijă de mine şi să fiu mereu în formă. Merg la înot, ridic greutăţi, fac sport, joc baschet”, a declarat Florin Piersic pentru Click!.

Citește și: MESAJUL TRANSMIS DE FLORIN PIERSIC DUPĂ CE A FOST OPERAT. ÎȚI DAU LACRIMILE

Florin Piersic, o carieră extraordinară

Florin Piersic s-a născut pe 27 ianuarie 1936, la Cluj-Napoca, și este considerat unul dintre cei mai mari actori ai României.

La doi ani după absolvire, Florin Piersic a debutat pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti obţinând rolul titular în „Discipolul diavolului”. Au urmat roluri în spectacole precum „Tragedia optimistă”, „Oameni şi şoareci” și „Orfeu în Infern”.

Debutul cinematografic s-a produs cu filmul „Ciulinii Bărăganului, din 1957, interpretând rolul lui Tănase. Şi-a evidenţiat talentul în ceea ce priveşte filmele istorice în „Neamul Şoimăreştilor” şi apoi a jucat în filmul care l-a făcut cunoscut „De-aş fi Harap Alb”. Printre rolurile sale celebre din filme s-au numărat haiducul Anghel Şaptecai, haiducul Grigore Pintea şi Mărgelatu. A avut şi continuă să aibă o bogată activitate pe scenele teatrelor româneşti.

Citește și: MEDEEA MARINESCU, PRIMA REACȚIE DUPĂ CE FLORIN PIERSIC A AJUNS LA SPITAL: „A FĂCUT UN…”