Prima reacție a Mariei de la ”Insula Iubirii”, după ce a fost surprinsă că vinde la patiserie: ”Nu mi se pare o rușine!” Unde a mai lucrat

Maria de la ”Insula Iubirii” a fost recent fotografiată și postată în mediul online în timp ce lucra la o patiserie celebră, în Brașov. Internauții s-au arătat uimiți că tânăra este încă vânzătoare, iar unii au făcut ironii pe seama job-ului ei. CANCAN.RO a discutat cu fosta lui Dany Boy, care a lămurit situația.

Maria de la ”Insula Iubirii” a părăsit singură competiția, iar de la întoarcerea din Thailanda, viața ei s-a schimbat vizibil. Concurenta a primit mai multe colaborări în mediul online și a reușit să strângă o comunitate de 151.000 de oameni pe conturile sale. Chiar și așa, concurenta a continuat o bună perioadă să muncească precum făcea și înainte, la un magazin GSM și la o patiserie.

Recent însă, pe Internet au apărut poze cu tânăra în timp ce lucra la patiseria cu pricina, iar unii răutăcioși au început să o satirizeze. Mai ales după ce Maria a afirmat în cadrul unei emisiuni că acum se poate considera influencer, gurile rele au sărit pe ea.

Ce spune Maria de la ”Insula Iubirii” despre job-ul de la patiserie

Acum, CANCAN.RO a stat de vorbă cu Maria de la ”Insula Iubirii”, care nu este deloc rușinată cu job-urile pe care le-a avut, ba dimpotrivă. Concurenta este mândră că s-a descurcat întotdeauna de una singură, mai ales având în vedere situația din familia sa. După ce mama sa a decedat pe când Maria avea doar doi ani, tatăl său a părăsit România, iar tânăra a rămas în grija bunicilor adoptivi.

”Nu mi se pare o rușine să muncești. Am lucrat la acea patiserie o perioadă și la un magazin GSM. Nu înțeleg de ce ar trebui să fiu rușinată de job-ul pe care îl am. Dacă aș fi făcut videochat sau alte lucruri imorale, nu ar fi fost bine. Dacă am un job normal și vreau să îmi fac proprii bănuți, iar nu este bine. Gura lumii nu o astupă nici pământul. Eu sunt mândră de ceea ce fac, nu deranjez pe nimeni, îmi văd de treaba mea și mă întrețin cum pot.

Evident că vreau să mă bucur și de colaborările care au apărut odată cu difuzarea emisiunii, dar nu am uitat de unde am plecat și sunt același om. Încerc să nu mă las afectată de părerea lumii, mai ales când știu că nu fac nimic greșit sau umilitor”, spune Maria, pentru CANCAN.RO.

În timp ce unii au făcut glume pe seama Mariei, au fost și alții care i-au ținut partea și au apreciat modestia acesteia.

„Muncește de mult timp acolo, bravo ei”, a zis altcineva.

„Jos pălăria”, a adăugat un internaut.

„Muncește, nu cerșește. Bravo, Maria! Să muncești nu e o rușine. Dacă încearcă pe lângă job să mai facă și altceva, mai bine”, a scris cineva.

„Bravo că muncește. E o fată cu picioarele pe pământ”, a scris altcineva.

