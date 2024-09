Prima reacție a surorii femeii ucise în Olanda! O pulverizează pe soacra Anei Maria: petrecere la două zile de la înmormântare! ”A blestemat-o să se întoarcă între 4 scânduri!” Cât aur strânsese, de fapt

Un cuvânt nu a scos, de când sora ei, Ana Maria, a fost ucisă în Olanda. S-a ocupat de tot, de repatriere, de înmormântare… Dar, după cum spune, nu este lăsată deloc să-și plângă, în liniște, suferința. Larisa a izbucnit, după ce o zi întreagă s-a tot întrebat dacă e bine s-o facă, să rupă tăcerea și să-și spună oful! Și e unul greu de suportat. S-a întâmplat după ce soacra fostei sale surori a adus niște acuze grave. CANCAN.RO are primele declarații ale tinerei îndurerate, la o săptămână după ce Ana Maria a fost condusă pe ultimul drum.

A vrut liniște și a cerut-o, după cum spune. Dar dorința nu i-a fost ascultată. Tincuța Vasiliu, soacra Anei Maria, a scos-o din sărite și a răbufnit. Acuzele care i s-au adus au revoltat-o, așa că și-a luat inima-n dinți și a făcut primele declarații de când România a fost zguduită de acea veste care a căzut ca un trăsnet peste ea și peste familia ei.

Larisa a luat-o pas cu pas, iar declarațiile sale sunt pentru a lămuri situația, dar și în speranța că doamna Tincuța, așa cum îi spune, se va opri. Și o mai face pentru liniștea ei. ”Eu nu mint”, au fost primele cuvinte ale Larisei. Apoi, timp de 40 de minute, a spus tot ce are pe suflet!

Să mai spunem că personajele principale sunt Tincuța Vasiliu, fosta soacra a Anei Maria, și Gabriel, fostul soț, care se află după gratii pentru trafic de persoane și cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deţinerea de droguri pentru consum propriu, având o condamnare de trei ani.

”Au făcut mere petrecere la două zile de la înmormântare!”

A început cu priveghiul, la care Tincuța Vasiliu și familia ei nu au ajuns, deși Larisa i-a implorat. ”În primul rând, aș vrea s-o întrebați-o pe doamna Tincuța când a venit la priveghi? Noi am adus-o pe sora mea miercuri, dimineața. Doamna Tincuța știa absolut tot, dar vă spun, mă rugam de dânsa să vină cu toții măcar în ultima zi, vineri seara, să stea la priveghi. Au refuzat totul și mi-au spus că ei, fără băiat, Gabriel, nu or să vină. Ba mi-au cerut să vorbesc cu preotul să pună înmormântarea la o oră anume! Au venit sâmbătă, cu o oră înainte de înmormântare. După ce sora mea a fost înmormântată, au dispărut. I-am invitat, cum se face, la pomană, dar au plecat. Mi-au spus că nu pot, că se grăbesc… Cu toate că am insistat, ne-am rugat de ei și eu, și familia mea. Da, le-am spus, într-adevăr, că n-are rost să vină înainte cu o oră, mai bine nu mai veniți. Veniți, o băgați în groapă și apoi plecați! E ca un act de prezentă, doar atât! Dar asta au făcut. Au chemat televiziunea ca să fie văzuți la înmormântare și, apoi, au plecat.

În momentul în care au venit la înmormântare nu au adus măcar o lumânare, în afară de Gabriel, care a venit cu un buchet de trandafiri. Ei, ca socri, nu i-au adus o lumânare. Și doamna Tincuța, aoleu, nora mea, nora mea… Ea a declarat că nu știa ce face sora mea în Olanda…

Nu-mi amintesc exact, dar la vreo două zile după înmormântare, au făcut mare petrecere. Au pus cortul, am văzut chiar pe un live… ”, a rememorat Larisa.

”Toată lumea din Rovinari știe ce haine avea sora mea acolo”

Punga de haine cu care a venit Ana Maria în casa lui Gabriel, așa cum susține Ticuța Vasiliu, ar fi fost, de fapt, un dulap întreg, care abia putea fi închis. Larisa și-a spus partea ei de adevăr. Și motivul pentru care a cerut parte din acele haine. ”În legătură cu ceea ce a declarat, că sora mea, când s-a mutat la Rovinari cu soțul ei, Gabriel, s-a dus cu o pungă de haine! Nu este nimic adevărat! Absolut nimic! Toată lumea din Rovinari știe ce haine avea sora mea acolo și câte haine avea acolo. Nu mai putea să închidă ușa la șifonier. Și toate numai haine scumpe!

I-am spus doamnei Tincuța că la șase săptămâni după înmormântare trebuie să dau din lucrurile surorii mele de pomană. I-am scris un mesaj în care dânsa mi-a spus că nu există așa ceva și că nimeni nu se apropie de niciun lucru al surorii mele. Le-am spus că nu au de ce să facă asta, pentru că eu peste șase săptămâni trebuie să dau din lucrurile ei. Mi-a spus că, de fapt, cheia de la apartament i-a dus-o lui Gabriel la pușcărie. Ceea ce nu este adevărat, eu știu sută la sută asta! După discuțiile astea, nu mi-a mai răspuns, posibil să fi așteptat un telefon de la Gabriel, să știe ce are de făcut mai departe.

Într-adevăr, am fost sunată de Gabriel și mi-a spus că lucrurile ei nu o să plece din casă, până când el se eliberează! I-am spus că nu are cum să mi le dea după ce se eliberează, că nu fac astea după 2-3 ani, când se va elibera. Astea trebuie făcute acum. A refuzat categoric, a spus că lucrurile ei nu pleacă din casă până atunci”, a declarat Larisa.

”Nu i-a adus o verighetă, i-am pus noi, familia, un inel pe deget!”

Bijuteriile Anei Maria! O altă problemă pe care Larisa a ținut să o dezvolte, după ce a fost acuzată că le-a vrut imediat după moartea surorii sale. ”Apoi, eu am avut o mare rugăminte la familia lui Gabriel. În momentul în care s-a întâmplat ce s-a întâmplat, știam că ține la lucrurile ei, la bijuteriile ei și i-am spus așa lui Gabriel: te rog din sufletul meu, înainte ca tu să te eliberezi, să vii la priveghi, să îi aduci lucrurile ei, bijuteriile ei, că e sora mea și știu că erau lucrurile ei de suflet. Să le aduci tu cu mânuțele tale să i le punem ei, acolo, că erau ele ei, de suflet. Nu vreau s-o facă absolut nimeni, tu să faci asta, cu mânuțele tale! I le pui lângă ea, sigilăm sicriul… Nu umblă absolut nimeni. Adică eu nu i le-am cerut ca să le iau eu. Mi s-a spus da, da, da… În momentul în care Gabriel a ajuns sâmbătă la înmormântare, bineînțeles că nu i-a adus nici măcar o verighetă să i-o pună pe deget. I-am pus noi, familia!

Ce a spus doamna Tincuța prin presă, că e ceartă, că le e frică să meargă, nu e adevărat. Dincontră, eu am mesaje când i-am anunțat absolut orice legat de sora mea, când am anunțat că va fi adusă, la ce oră, când pot veni… Dar ei au refuzat categoric și mi-au spus: fără băiatul nostru, noi nu avem ce să căutăm acolo! Noi nu am avut nicio discuție să ne certăm cu ei, nici nu s-a pus problema, pentru că, în situația în care suntem noi, vă dați seama, numai de ceartă mai aveam nevoie!”, a povestit sora româncei ucise în Olanda.

”Au mințit cu banii de repatriere! Am dat eu 3.500 de euro!”

Larisa a povestit și cum s-au dat banii pentru repatriere și a acuzat-o pe Ticuța Vasiliu, soacra Anei Maria, că și-a ”tras” 2.000 de euro, mințind. ”Toată cheltuiala care a fost, repatrierea… absolut tot, doamna Tincuța m-a mințit. Pentru că băiatul care a fost s-o ia pe sora mea, vorbise doamna Tincuța cu soțul ei s-o aducă băiatul acela, ar fi făcut totul pentru 3.500 de euro. M-au mințit că i-au dat banii ăștia, de fapt, am aflat că i-au dat doar 1.500 și după ce o aducea i-ar fi dat restul. În momentul în care am aflat, l-am întrebat pe tatăl lui Gabi câți bani s-au plătit. Mi-a spus că i-a dat 3.500 de euro. OK. Eu știam adevărul, însă. Când băiatul a ajuns la Ploiești cu sora mea, eu i-am înapoiat familiei banii: 3.500 de euro”, a dezvăluit Larisa.

”Sora mea avea cam 400-500 de grame de aur!”

Cât despre averea surorii sale, ”un lanț și două inele”, Larisa a ținut să puncteze că, de fapt, situația era sucită cu 180 de grade. ”A spus că sora mea nu avea absolut nimic acolo, la Rovinari, că, de fapt, Gabriel mi-a spus că avea un lanț și două inele… Dar eu știu totul. Sora mea, în momentul când își lua ceva, eu fiind apropiată, fiind sora ei, mă întreba: uite, îți place ăsta, îl iau eu sau îl iei tu? Eu am poze cu fiecare lănțișor, inel, fiecare lucru în parte pe care ea și l-a cumpărat. Sora mea avea cam 400-500 de grame de aur. Iar familia lui mi-a zis că nu există, că a schimbat, că a dat… Dar nu-i nimic adevărat, că mai bine ca mine nu o cunoaște nimeni. Eu fiind cu ea non-stop, locuind cu ea”, a dezvăluit Larisa.

Afacerea ”chioșcul”: ”Era de la nașii surorii mele, nu de la ea!”

Tincuța Vasiliu avea să declare, în CANCAN.RO, că a încercat s-o oprească pe Ana Maria să mai plece în Olanda, oferindu-i o afacere, un chioșc (Vezi AICI detaliile). Doar că Larisa vine cu o altă versiune. ”Cu doamna Tincuța… Că voia ea să deschidă o afacere și i-a spus surorii mele să rămână acasă, minte cu nerușinare. Chioșcul de care spune dânsa era de la nașii surorii mele, care i-au cununat, trebuiau să deschidă ceea ce zice. Nicidecum ea și cu soțul ei.

Când a declarat acolo că ea n-a știut ce face sora mea, ba da, toată familia lui Gabriel știa ce face sora mea în Olanda. Doamna Tincuța nu a știut, dar ea nu s-a dus la fiul ei la pușcărie să-i ducă o bomboană, nu pachete. Sora mea a ținut totul. Eu știu totul foarte bine și nu are cum să mă contrazică niciodată.

Eu nu am vrut să declar absolut nimic, pentru că durerea mea este mai mare decât ceea ce spune doamna Tincuța. Dar eu sunt, acum, într-o stare de șoc, în primul rând cu ceea ce s-a întâmplat cu sora mea, în al doilea rând, pentru că nu-mi vine să cred ce a declarat doamna Tincuța! Sora mea nu mai e, tu chiar nu te oprești, nu ai limite?!”, și-a spus oful Larisa.

”S-a prefăcut că a leșinat în capelă!”

Larisa o acuză pe ”doamna Tincuța” că a chemat televiziunile, imediat ce trupul neînsuflețit al Anei Maria a fost adus în țară, deși familia și-a dorit să-și plângă durerea în liniște. ”În prima zi, miercuri, când sora mea a fost adusă știau doar familiile noastre, a mea și a lui Gabriel, iar familia mea nu a avut niciun contact cu nicio televiziune, în schimb, doamna Tincuța mi-a trimis televiziunea miercuri dimineață la capelă! Și dânșii mi-au spus: de ce nu spuneți nimic? Le-am spus că nu au voie să intre acolo, că nu mă interesează ce a zis doamna Tincuța. În ziua înmormântării, la fel, mi-a trimis televiziunea.

Dânsa s-a prefăcut la capelă că a leșinat, după, la nici măcar 20 de minute, s-a postat… aoleu, ce durere are doamna Tincuța și a leșinat!”, a spus Larisa.

”Le-a cerut bani de repatriere prietenelor Anei Maria!”

O mai acuză pe fosta soacră a surorii sale că le-a cerut bani de repatriere prietenelor celei care urma să fie condusă pe ultimul drum în România. ”Momentul când s-a întâmplat cu sora mea, eu fiind în Olanda, să fac actele și ce mai trebuia, doamna Tincuța s-a apucat să scrie prietenelor surorii mele, cerându-le bani pentru repatriere. Iar fetele nu au putut să pună cine știe ce sumă, doamna Ticuța le-a scris: păi ce credeți, că ăștia-s bani s-o aducă acasă? Asta deși eu am postat că nu avem nevoie de absolut nimic, dar care vrea și care a iubit-o poate să vină și să-și ia rămas bun de la ea la capelă. Eu dovedesc tot, să se termine tot balamucul ăsta! Eu am toate dovezile, tot ce s-a plătit, pe ce s-a plătit, tot. Nu are ce să spună dânsa că i-a făcut ceva, că eu i-am înapoiat tot, până la ultimul leuț.

Noi, ca familie din partea surorii mele, nu ne-am certat cu ei niciodată. Cu repatrierea au fost niște discuții. Ei au vrut să o ducă acolo, la Rovinari, și eu, vă dați seama, am vrut să fie înmorântată la Ploiești. Dacă el era în libertate, înțelegeam. Mi-aș fi spus: orice ar fi, a fost soțul ei, poate merge să-i aprindă o lumânare. Dar atâta timp cât el este la închisoare? Nu s-ar fi dus nimeni din familia lui, mamă, tată…niciodată! Și da, eu nu am fost de acord, am vrut ca sora mea să fie lângă familia ei”, a declarat Larisa.

”Mi-a blestemat sora: să se întoarcă acasă între patru scânduri!”

Tot ea rememorează cum Tincuța Vasilescu a blestemat-o pe Ana Maria, înainte de plecarea în Olanda. ”Doamna Ticuța a blestemat-o pe sora mea, până și pe fiul ei l-a blestemat! Surorii mele i-a zis să se întoarcă acasă între patru scânduri și fiului i-a zis să putrezească în pușcărie. Pe astea de ce nu le-a mai spus? Pe sora mea a blestemat-o la telefon, de față cu mine.

Și în urmă cu două luni, sora mea era acasă, și sora lui Gabriel și soțul ei, cumnatul lui Gabriel, au sărit să-l bată pe tatăl lui Gabriel. Sora mea, știind cât ține soțul ei la tatăl lui, s-a băgat să-l apere, iar sora lui Gabriel i-a băgat mâna în gât surorii mele, în timp ce soțul ei a venit pe la spate și i-a dat numai pumni și picioare.

Ei nu au contribuit nici cu 50 de bani! Iar după trei săptămâni de la nenorocire, nu se opresc! Eu și familia mea nu mai putem. Miniciuni peste minciuni.

El, ca soț, trebuia să gândească limpede, nu să se ia după mama lui! A fost soția mea, da, tu ești sora ei, vino și ia lucrurile! Așa trebuia să facă. Nu voia să-mi dea aurul, bine, fie cum zici tu, oprește-l, dar dă-mi măcar lucrurile ei, ca la șase săptămâni să pot să le dau de pomană. Că nu pot să iau lucruri noi, că la șase săptămâni se dau lucruri vechi de pomană. Și nu era o problemă, nu le luam pe toate, doar câteva, doar să am ce da.

Până în momentul de față nu am declarat absolut nimic, pentru că e prea mare durerea, dar m-am gândit toată ziua cum să fac să o opresc. Pentru că i-am spus: vă rog frumos, opriți-vă! I-am spus și lui Gabriel să-i spună să se oprească! Dar dacă văd că dânsa continuă și văd că nu are liniște”, a încheiat Larisa Filip, sora Anei Maria.

