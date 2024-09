La o săptămână de când Ana Maria Vasiliu a fost înmormântată, tensiunile dintre familia ei și cea a soțului său continuă. De data aceasta, discuțiile au început de la lucrurile pe care femeia le-a lăsat în urma sa. CANCAN.RO vă prezintă în exclusivitate detalii din culisele acestei dispute pe avere. Rudele tinerei și-au exprimat dorința de a-i recupera hainele și alte bunuri pe care le mai avea în casa în care locuia cu soțul ei, la Rovinari. Părinții lui Gabriel, care este închis la Penitenciarul din Târgu Jiu, se opun însă. Ei spun că nimeni nu va intra în casa fiului lor atât timp cât el nu poate fi de față.

Ana Maria Vasiliu a lăsat în urma ei o durere adâncă, dar și multe semne de întrebare și o situație încordată. Neînțelegerile dintre familia ei și cea a soțului său, Gabriel Vasiliu, fost concurent la emisiunea ”Puterea Dragostei”, au început la scurt timp după moartea acesteia. Motivul care a declanșat primele tensiuni a fost locul unde Ana Maria urma să fie înmormântată. Într-un final, socrii și soțul ei, Gabriel, s-au resemnat cu ideea că aceasta nu își va dormi somnul de veci la Rovinari, așa cum doreau ei. În urma deciziei familiei sale, ea a fost înmormântată la Ploiești.

Odată cu înmormântarea tinerei nu a fost, însă, îngropată și securea războiului, ba dimpotrivă. Cele două familii își dispută acum lucrurile care i-au aparținut femeii. Chiar a doua zi după decesul acesteia, rudele ei și-ar fi exprimat intenția de a-i recupera hainele și alte bunuri pe care le mai avea în apartamentul în care locuia cu soțul ei.

”Și dacă avea bijuterii, fata nu le ținea acasă”

Subiectul a fost lăsat deoparte o perioadă, dar odată cu înhumarea tinerei, a fost redeschis. Pe lângă haine, sora tinerei ar mai fi adus în discuție și niște bijuterii din aur.

”Soțul meu i-a cerut surorii ei certificatul de deces, că ne trebuie aici s-o scădem de la tot. A zis că deocamdată nu îl are și că o să vină să ia din casă lucrurile Anei și ceva bijuterii. Noi nu putem decide fără copil, deciziile le ia copilul, nu noi. Nu va intra nimeni în casă până nu vine copilul, că este casa lui de la 19 ani, nu a fost casa ei. Femeia care avea grijă de casă a spus că ea nu a văzut niciodată vreo bijuterie în afară de un lanț al copilului. Și dacă avea bijuterii, fata nu le ținea acasă, le ținea într-un loc anume, de care numai ea știa. Chiar dacă avea, copilul meu a zis că nu vor lua nimic deocamdată, este nevasta lui și le va purta el, dacă avea vreun lanț, ceva. Ei au fost o familie timp de 4 ani”, a spus, pentru CANCAN, Tincuța Vasiliu, soacra tinerei.

”Ana s-a mutat la Gabi cu o plasă cu haine”

Deși Gabriel nu avea acces la contul soției lui, mama bărbatului spune că Ana Maria ar fi vândut o mașină pe care ar fi luat peste 20.000 de euro.

”Nici copilul nu știe decât că a vândut mașina și a pus banii în contul ei, în rest nu știe nimic. Ea așa zicea, că se duce să îi depună pe card. Nu cred, însă, că i-a pus pe toți în cont, pentru că au avut și ei tot felul de cheltuieli. Nici nu știu la ce să aibă pretenții familia ei. Ana s-a mutat la Gabi cu o plasă cu haine”, a adăugat mama lui Gabriel Vasiliu.

”Nu m-a ascultat să rămână acasă”

Cum cele două familii au ajuns într-un impas, părinții lui Gabriel Vasiliu au angajat un avocat care să îi reprezinte în această dispută cu rudele Anei Maria. Femeia spune că nici acum nu știe cum și de ce a murit nora sa. Ea crede că aceasta i-a ascuns multe lucruri.

”Nu m-a ascultat să rămână acasă după ce s-a întâmplat necazul cu Gabi. Luasem un chioșc, voiam să deschidem o curățătorie, dar firma este pe numele copilului și nu am putut să mergem să facem nimic, pentru că trebuia să fie aici el personal. Eu nu știam că ea practica…știu că administra un restaurant, ce făcea și ce nu făcea, habar nu am. Oamenii vorbesc, dar eu am avut încredere în cuvântul ei. Vedeam că vorbește cu contabila despre bani, dar nu la modul urât. Ana a mea a fost o femeie cuminte, curată, gospodină. Noi nu am știut totul, să știm că face alte lucruri urâte”, a mai spus Tincuța Vasiliu, care ezită să vorbească deschis despre acest subiect delicat.

Cu toate acestea, întrebată punctual ce făcea Ana Maria în Olanda, femeia ne-a dat un răspuns cu subînțeles:

”Vă răspund cu o întrebare. Ce voia să facă? Mă înțelegeți? Poate ne condamnă lumea, dar cei care ne cunosc știu”, a încheiat femeia.

Presupusul criminal, un cetățean britanic

Ana Maria Vasiliu (34 de ani) a fost găsită fără suflare în locuința din Olanda, unde trăia de ceva vreme. Autorul crimei ar fi un cetățean britanic, dar polițiștii au reținut și alte două persoane în acest caz, iar cercetările continuă.

Soțul tinerei, Gabriel Vasiliu, fost finalist la emisiunea ”Puterea Dragostei”, a aflat cumplita veste din penitenciar. El ispășește o pedeapsă cu închisoarea de trei ani pentru trafic de persoane și cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deţinerea de droguri pentru consum propriu.

