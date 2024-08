Prima reacţie a tatălui lui Daniel! Dă vina pe iubita tânărului pentru sinucidere

Daniel Tistu, un tânăr polițist în vârstă de 28 de ani și șef al Postului de Poliție Roșiile, a fost găsit fără viață în sediul secției pe care o conducea. Trupul neînsuflețit al tânărului a fost descoperit de soția sa, întins pe canapeaua din interiorul postului de poliție. Iată ce spune tatăl acestuia despre tragicul accident!

Daniel Tistu, recent căsătorit civil și în pragul nunții, a lăsat un bilet de adio emoționant adresat soției sale, în care și-a exprimat dragostea, dar și neputința de a mai lupta cu problemele care îl apăsau. Deși ancheta este în desfășurare, surse din rândul familiei și presei locale indică faptul că tânărul polițist se confrunta cu grave conflicte personale, în special legate de relația dificilă cu tatăl său, Florin Tistu, pădurar de meserie și consilier local în zonă.

Se pare că tensiunile dintre tată și fiu au escaladat recent, după ce Florin Tistu a fost implicat într-un incident controversat. Tatăl tânărului ar fi fost prins de poliție transportând material lemnos fără documente justificative, o situație care a dus la presiuni suplimentare asupra lui Daniel, cerându-i ajutorul în gestionarea acestei probleme legale. Potrivit surselor, Florin Tistu era cunoscut pentru comportamentul său violent, ceea ce a contribuit la deteriorarea relației dintre cei doi.

„Nu știu nimic despre ce s-a întâmplat, nu pot vorbi de emoție și durere. Habar nu am de ce Daniel a recurs la acest gest. Nu știam că a lăsat bilet de adio. Ultima dată am vorbit cu el ieri, la ora 10 și mi-a zis că la ora 2 intră de serviciu. Și la 3 fără un sfert am aflat că s-a împușcat. Deocamdată este la spital la Râmnicu Vâlcea și astăzi îl luăm acasă. Înmormântarea va avea loc probabil sâmbătă sau duminică. În afara unor certuri cu iubita lui, nu îmi pot imagina alt motiv pentru care s-a sinucis”, a declarat Florin TISTU, tatăl polițistului Daniel TISTU pentru gazetavâlceană.ro