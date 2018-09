Primele declarații ale lui Laurette după ce a divorțat de Ciprian Nistor: ”Îmi vine să plâng un pic…”

Judecătorii au pronunțat astăzi divorțul mulatrei de afaceristul Ciprian Nistor, aflat după gratii. Iar Laurette a făcut și primele declarații din postura de femeie singură. (VEZI ȘI: CUM POȚI CÂȘTIGA 10.000 DE $ LUNAR)

Mulatra s-a separat legal de Ciprian Nistor, cel alături de care a stat în ultimii ani. Relaţia lor nu a fost cea aşteptată de la început, asta pentru că fostul ei soț se află în spatele gratiilor. Laurette și-a dorit să-și întemeieze o familie alături de Ciprian Nistor însă destinul nu i-a fost prielnic.

„Azi s-a pronuntat divortul si imediat cum am iesit, am simtit sa scriu pe Facebook. A fost o casatorie controversata, dar pe noi ne-au legat dragostea si respectul. Eu m-am casatorit cu tot sufletul, speram ca sotul meu sa vina acasa si sa ne bucuram de familia noastra impreuna. Cred ca am stat tot ce mi-a stat in putinta sa transform casnicia mea intr-o adevarata familie, dar nu s-a putut. Au fost eforturi de ambele parti. Nici lui nu i-a fost usor in inchisoare, il mai apuca gelozia. S-a terminat pentru ca asa a fost sa fie. Nu regret pasul facut, D-zeu a avut un plan cu mine. Sotul meu a fost ingerul meu pazitor atunci cand am avut cea mai mare nevoie, cand nimeni nu se gandea la mine. O sa-i multumesc mult ca a fost alaturi de mine, asa cum am fost si eu de el. Mi-as fi dorit o nunta frumoasa, familia langa mine, o petrecere frumoasa. Imi vine sa plang un pic, a fost ceva intens. Am avut un an si opt luni cu bune si cu rele. Eu sunt sincera si pun suflet in relatiile mele.", a declarat Laurette la Teo Show.

Laurette, din nou burlăciță

Laurette nu este implicată în momentul de față într-o relație însă nu duce lipsă de admiratori. Mulatra speră totuși ca, într-un final, să-și găsească sufletul pereche și să-și întemeieze familia mult dorită. Până atunci însă ea se ocupă îndeaproape de creșterea fetiței sale.

„Sunt singura, dar nu duc lipsa de admiratori. A explodat Facebook-ul de dimineata. Sper ca Dumnzeu sa imi scoata in cale barbatul cu care sa merg inainte in viata. Sunt linistita, am grija de fetita mea care a inceput clasa pregatitoare. Eu am avut mai multe emotii decat Serena.", a mai spus Laurette.