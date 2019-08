Primele declarații ale lui What’s Up după divorț. Care a fost motivul rupturii: ”Era un soi de obișnuință, dispăruse cumva magia aia. Ne certam pe orice”

Primele declarații ale lui What’s Up după divorț. Artistul a mărturisit, în cadrul unei emisiuni TV, care a fost motivul rupturii dintre el și Simina.

După nouă ani de relație și trei de căsnicie, What’s Up și Simina au decis să își spună ”Adio”. Vestea despărțirii celor doi a luat prin surprindere întreg showbiz-ul românesc, mai ales că formau unul dintre cele mai longevive și discrete cupluri din sfera mondenă.

Se pare, însă, că în ultima perioadă lucrurile erau destul de tensionate între What’s Up și Simina, iar certurile erau la ordinea zilei. Artistul a vorbit pentru prima oară despre motivul care a dus la ruptura dintre el și cea care i-a fost alături timp de nouă ani. (CITEȘTE ȘI: WHAT’S UP A DIVORȚAT PENTRU O JURNALISTĂ?!)

”Lumea pare că ar vrea să-mi spună condoleanțe, dar nu știe cum. Toată lumea știe povestea foarte bine. Acest subiect îmi dă o stare neplăcută, pentru că, totuși, sunt 9 ani. Am împărțit și bune, și rele. Ca să înțeleagă lumea despre ce e vorba… Din iubire, lucrurile s-au transformat în muncă. Ajungeam acasă, vorbeam despre muncă. Ne-am iubit mult, de-aia ne-am și căsătorit, visam să facem copii. Era un soi de obișnuință, dispăruse cumva magia aia. Ne certam pe orice. Vorbeam numai despre lansări, despre muncă, dispăruse dragostea. Nu sunt nici primul, nici ultimul. Îi doresc tot binele din lume. E fată deșteaptă, își va găsi drumul, așa cum o voi face și eu.

Am simțit nevoia să anunț că s-a terminat. Am zis că e cazul să fac anunțul. Ne-am mutat, ne-am luat chirii separate. Când ne-am separat, acum două luni și jumătate, am intrat în studio și doar asta am făcut, muzică. Între mine și Simina… a degenerat situația pentru că… Noi am construit împreună acest proiect și, la un moment dat, numai despre asta vorbeam. Cred că ăsta a fost motivul. Era numai despre asta. Ne concentram pe proiectul What’s Up și uitasem de Simina și Marius. Am hotărât să se termine și lucrurile s-au terminat ușor. Nu a fost adio cu lacrimi, ca în Titanic. E greu, nici nouă nu ne-a fost ușor. Mai avem multe de trăit”, a declarat What’s Up la Teo Show.

Prima reacție a Siminei!

Contactată de reporterii CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, Simina, cea care i-a fost alături timp de nouă ani lui What’s Up, a fost destul de rezervată în declarații și nu a oferit prea multe detalii despre situația delicată în care se află. ”Eu nu sunt în măsură să zic nimic. Rog presa și prietenii să ne lase să digerăm această situație”, a declarat Simina, folosind aproape aceleași cuvinte ca artistul, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Marius Ivancea, solistul care s-a făcut cunoscut drept Whats Up, s-a căsătorit civil și religios cu Simina în august 2016. Nași le-au fost Andra și Cătălin Măruță.