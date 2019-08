What’s Up a divorțat pentru o jurnalistă?!

Vestea că îndrăgitul cântăreț What’s Up și soția lui, Simina, au decis să își spună ”Adio” după nouă ani de relație și trei ani căsnicie a luat prin surprindere întreg showbiz-ul românesc. Din câte se pare despărțirea celor doi s-a produs din cauza infidelității. Artistul ar fi făcut o pasiune pentru o jurnalistă. CANCAN.RO, SITE-UL-NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detalii uluitoare și de ultimă oră despre cel mai recent divorț din lumea mondenă. (CITEȘTE ȘI: AM AFLAT MOTIVUL DIVORȚULUI LUI WHAT’S UP: „ÎNCERCAU SĂ MASCHEZE ÎN PUBLIC, DAR SIMINA ERA O…”)

Prin intermediul celebrei adrese pont@cancan.ro, site-ul nr.1 din România a intrat în posesia unor informații de-a dreptul savuroase legate de cel mai surprinzător divorț din showbiz-ul românesc.(NU RATA, AICI: IUBITUL VEDETEI DE LA VOCEA ROMÂNIEI DE LA PRO TV, STROPIT CU BENZINĂ ȘI INCENDIAT)

Potrivit sursei citate, în ultima perioadă, What’s Up ar fi fost surprins la diferite evenimete în compania unei jurnaliste, iar apropiera dintre cei doi ar fi ridicat mari semne de întrebare. Artistul și tânăra care pare să fie la cârma unui portal de știri n-ar fi ezitat să se fotografieze în ipostaze mult prea apropiate.

Faptul că What’s Up și tânăra jurnalistă ar fi petrecut ”mult prea intim”, în repetate rânduri, ar fi fost mărul discordiei între artist și soția lui. Cu siguranță, în următoarea perioadă, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, o să deslușeașcă ițele celui mai surprinzător divorț din showbiz-ul românesc și o să vă țină la curent cu tot ce se întâmplă între cei doi. (NU RATA, AICI: FLORIN SALAM A ”SPART” 145.000 € LA RULETA DE LA MARRIOTT!)

Separați de ceva vreme!

Din câte se pare, artistul și soția lui, Simina, s-au separat cu câteva zile înainte ca What’s Up să anunțe prin intermediul unui site de socializare faptul că urmează să divorțeze. Potrivit unor surse D.A.S, weekendul trecut, cei doi au petrecut separat. În timp ce artistul se pare că se consola în anturajul băieților, Simina a ales să petreacă în compania prietenelor într-un renumit local din zona de nord a Capitalei. (NU RATA, AICI: GIGI BECALI L-A TRANSFERAT PE ULTIMUL FOTBALIST DIRECT DIN… NUBA!)

“Îl ținea în teroare atunci când era vorba de…”

O persoană din anturajul cântărețului a făcut mărturisiri incredibile, în exclusivitate pentru site-ul nr.1 din România. Potrivit spuselor acesteia, de ceva vreme, între cei doi situația era extrem de tensionată, iar certurile păreau să fie la ordinea zilei, cu toate că, atunci când apăreau în public, încercau să mascheze problemele conjugale.(NU RATA, AICI: LORA A ”TĂBĂRÂT” PE GHENU ÎN CLUB! S-AU SĂRUTAT ȘI…)

”Au petrecut extrem de mult timp împreună, iar acest lucru se pare că le-a afectat relația. În ultima perioadă, certurile erau pe ordinea de zi între Marius și Simina. Ea s-a săturat de aiurelile lui și în fiecare zi situația era tensionată. De nouă ani ei sunt împreună, acasă, dar și în plan profesional. Încercau să mascheze în public, dar Simina era o dictatoare și îl ținea în teroare atunci când era vorba de cariera lui și cred că de aici a degenerat totul”, ne-a declarat o persoană din anturajul artistului.

