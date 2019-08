Gigi Becali l-a transferat pe ultimul fotbalist direct din… NUBA!

Andrei Marc la FCSB a fost surpriza transferurilor, la început de campionat. S-a tot plâns Gigi Becali că nu are fundași centrali, dar nimeni nu se aștepta să-l ia așa repejor pe fotbalistul plecat de la Ceahlăul la Dinamo, ajuns apoi la Concordia. Dar milionarul, sfătuit, se pare, și de aghiotantul său, Ionuț Luțu, a făcut-o. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, are, în exclusivitate, toată povestea legată de transferul fostului ”câine”.

L-au tot bătut mulți la cap pe Gigi Becali cu sistemul defensiv șubred pe care-l are la echipa unde bagă milioane de euro și, până la urmă, a înțeles că trebuie să facă ceva. Andrei Marc nu-i, poate încă, un nume în fotbalul românesc, dar are fizicul potrivit pentru a ocupa un post în fața lui Vlad sau a lui Bălgrădean. Așa a gândit omul de afaceri într-o seară în care FCSB-ul lui ”plângea” de dorul unei victorii în noul campionat, pe care speră să nu-l “rezolve” iarăși pe locul al doilea. (CITEȘTE ȘI: FOTBALISTUL DE NAȚIONALĂ ȘI-A GĂSIT ANGAJAMENT! A ”SEMNAT” CU UN CLUB CELEBRU: NUBA MAMAIA)

Andrei Marc, în tandrețuri cu iubita!

Să revenim la Marc. Fundașul al cărui tată a făcut istorie la Ceahlăul, dar ca atacant percutant, s-a trezit sunat de Gigi Becali… Nici prin cap nu vă trece unde era atunci Andrei… În club. Nu de fotbal, în club la Mamaia! Alături de iubita lui. A fost o veste excelentă pentru fotbalist. De altfel, se poate vedea, în imaginile pe care CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vi le prezintă în exclusivitate, cum radiază cei doi. Fără alcool pe masă, doar cu fresh-uri, Andrei și iubita lui au petrecut o seară minunată, din care dansul tandru nu avea cum să lipsească.

Și-au șușotit, s-au amuzat, au râs, s-au alintat cu săruturi pe obraz. Este cunoscut faptul că Andrei Marc este unul dintre fotbaliștii care respectă statutul de sportiv: fără alcool, fără nopți ”topite” sub efectul entuziasmului tineresc! (VEZI AICI: GABI TORJE A ABANDONAT FOTBALUL ȘI A ”FUGIT” ÎN VACANȚĂ CU ȘEFUL CORDUNENILOR!)

Cine este Andrei Marc

Andrei Marc a promovat în 2009 de la Ceahlăul Piatra Neamț B la prima echipă. Fundașul central a avut evoluții foarte bune, așa că a fost o țintă a echipelor din Capitală. Dinamo a fost câștigătoarea. În 2015, Marc s-a transferat în ”Ștefan cel Mare” și a evoluat sub culorile ”roș-albe” timp de un an, când turcii de la Șanliurfaspor au pus ochii pe el și l-au luat. Nu a fost tocmai un sezon fericit pentru fundașul moldovean și a revenit în Liga 1, la Concordia. Iar de aici, după un an, a semnat cu FCSB.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)