Florin Salam a ”spart” 145.000 € la ruleta de la Marriott!

Lumea bună s-a cutremurat la auzul celor întâmplate. Cunoscutul cântăreț a pierdut o adevărată avere, săptămâna trecută. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detalii despre cea mai recentă ”aroganță” pe care a făcut-o “Regele manelelor”. Florin Salam a ”spart” 145.000 de euro la ruleta de la Marriott! (CITEȘTE ȘI: ”REGELE” ÎȘI ÎNSOARĂ FIUL LA DOAR 16 ANI! PRIMELE IMAGINI CU MIRESICA)

Cu toate că este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de manele de la noi din țară, care câştigă sume fabuloase, Florin Salam nu pare, în mod paradoxal, să aibă noroc la bani. (NU RATA: “BRAZILIANCA” LUI DORIAN POPA LUMINEAZĂ CA UN NEON LA PLAJĂ! IMAGINI DEMENȚIALE CU BUNĂCIUNEA)

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor detalii uluitoare despre cea mai recentă ”aventură” a artistului într-un cazinou din București. Potrivit unei surse D.A.S, categoria A, săptămâna trecută, Florin Salam a pierdut o veritabilă avere. Manelistul ar fi “spart” la ruleta de la Marriott aproximativ 145.000 de euro. Din câte se pare, totul s-a petrecut în două zile consecutive. Conform surselor noastre, în prima seară, Florin Salam a jucat aproximativ 60.000 de euro la ruleta renumitului cazinou din Marriott.

În speranța că își va recupera paguba, a doua zi, manelistul a revenit în cazinoul din celebrul hotel, dar, din câte se pare, nici atunci n-a avut mai mult noroc. După încă o seară fulminantă, Florin Salam a plecat cu o pagubă de aproximativ 85.000 de euro. Așa se face că, în numai două zile, renumitul cântăreț de manele s-ar fi ales cu o “gaură” în buget de 145.000 de euro. (VEZI ȘI: IUBITA L-A BĂGAT ÎN ”PROGRAM DE REEDUCARE” PE TOVARĂȘUL BIANCĂI DRĂGUȘANU!)

Pierdere de 400.000 de euro!

În urmă cu câțiva ani, ”Regele manelelor” a recunoscut faptul că a pierdut la jocurile de noroc aproximativ jumătate de milion de euro. “Am pierdut 400.000 de euro la cazinou! Eu am foarte mulți prieteni și dacă am nevoie de bani apelez la ei, nu la cămătari”, a mărturisit Florin Salam. (NU RATA: EXCENTRICUL DOMN DAN A FĂCUT FURORI LA MAMAIA CU NOUL LOOK: CERCEL ÎN URECHE + BARBĂ DE HIPSTER)

Florin Salam, probleme de sănătate?

În urmă cu câteva zile, site-ul nr.1 din România, a luat legătura cu o persoană din anturajul lui Florin Salam. Dezvăluirile au fost absolut cutremurătoare. Celebrul cântăreț de muzică de petrecere ar avea grave probleme de sănătate.

S-ar afla internat într-o instituție medicală și ar urma să fie operat. “Nu am mai vorbit cu Florin de câteva zile. Nu mai știe nimeni nimic de el. Din ce am înțeles, ar fi internat la spital, are probleme cu ficatul și va fi operat”, a spus, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, un apropiat de-ai manelistului.

Totul ar fi plauzibil dacă ținem cont că, în ultima vreme, Florin Salam nu a mai apărut în public. Rămâne de văzut dacă va depăși și acest obstacol. Cert este că fanii îl așteaptă, din nou, la concerte. Și, cu siguranță, și el își dorește să revină pe scenă și să fie, din nou, “Regele manelelor”. (CITEȘTE AICI: AM FILMAT-O LA PLAJĂ PE VEDETA CARE A LUAT CALEA BISERICII! S-A MAI ROTUNJIT ȘI…)

Anunț de ultimă oră: “M-am oprit din cântat pentru o perioadă scurtă”

”Anunț foarte important! Țin să vă anunț, fanii mei, că m-am oprit din cântat pentru o perioadă scurtă. Pe toți cei la care trebuia să mă prezint la evenimente o să vă contacteze Grasu. Îmi cer mii de scuze că nu vă pot răspunde la toți. Vă rog să nu-i mai dați mesaje lui Mircea Nebunul. Nu are nicio legătură cu mine, e doar fratele meu. Vă pup și vă iubesc pe toți”, a postat, în urmă cu câteva ore, Florin Salam, pe un site de socializare.

Florin Salam, relație cu Roxana Dobre

Povestea de dragoste dintre Roxana Dobre și Florin Salam a început în vara lui 2014, într-un club din Bucureşti. Relaţia lor a devenit stabilă, după ce artistul s-a ocupat de funeraliile tatălui brunetei. Florin Salam are două fetiţe și un băiat cu Roxana Dobre: Jacqueline Maria, Rania și Simon Ștefan. (NU RATA, AICI: DEZVĂLUIRI ȘOCANTE DESPRE FILIERA PROXENEȚILOR DIN CARACAL. ELEVE DE 14-17 ANI ERAU RACOLATE DE LA LICEU + ERAU VIOLATE, ȘANTAJATE CU FILMĂRI XXX ȘI VÂNDUTE PENTRU SEX!)

