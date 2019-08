Iubita l-a băgat în ”program de reeducare” pe tovarășul Biancăi Drăgușanu!

Una rece, una caldă în viața lui Marco Kalu! După ce polițiștii l-au prins în flagrant, în urmă cu o lună, în timp ce conducea mașina sub influența unor substanțe interzise, având-o în dreapta pe Bianca Drăgușanu, fiul celebrului interlop Marcel Kalu s-a făcut băiat cuminte și s-a afișat, la piscină, cu o brunetă dotată… însă parcă mai interesată de telefon, decât de el. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile. (NU RATA: CUM A ”ANTURAT-O” ȘOFERUL DROGAT PE BIANCA DRĂGUȘANU: ”A PREMEDITAT TOTUL CU O SĂPTĂMÂNĂ ÎNAINTE!”)

În urmă cu o lună, la un filtru făcut de Poliție în drumul dinspre mare spre București, o mașină scumpă a fost trasă pe dreapta, iar la volan… surpriză! Era fiul celebrului interlop Marcel Kalu, care o avea în dreapta lui pe Bianca Drăgușanu. Polițiștii au descoperit că șoferul, Marco, era sub influența substanțelor interzise, moment în care, stânjenită de toată situația, Bianca a încercat să-și ascundă fața de jurnaliștii care participau la filtru. (DETALII AICI)

“Eu am fost şocată, toată lumea a tăbărât pe mine”

Ulterior, Bianca a explicat circumstanțele în care a ajuns în mașina lui Marco, susținând că nici măcar nu-l cunoștea, și că un prieten comun le-a făcut cunoștință.

“Am venit ieri la mare, cu prietenele mele, cu maşina lor, ne-am distrat ca fetele. Nu am consumat niciuna dintre noi nici măcar alcool. Ele şi-au dorit să mai rămână la plajă, eu am avut treabă în Bucureşti. Aşa că am căutat o cunoştinţă care să mă aducă acasă. Din vorbă în vorbă, o cunoştinţă a unei cunoştinţe s-a oferit să mă ducă.

La primul control a fost depistat că a consumat substanţe interzise. Eu am fost şocată, toată lumea a tăbărât pe mine, nu am ştiut cum să reacţionez. Ştie lumea că nu beau alcool, nu am fumat în viaţa mea, nu consum aşa ceva. Nu voi face niciodată aşa ceva. Pot să îmi fac oricând analizele. Din păcate, m-am aflat, fără voia mea, într-o circumstanţă compromiţătoare şi am vrut să clarific. Nu îl cunosc pe acest om şi data viitoare voi fi mult mai atentă la aceste detalii“, a explicat Bianca Drăguşanu situația.

S-au plictisit în doi?!

Evident, lui Marco Kalu i s-a făcut dosar după ce a fost depistat drogat la volanul mașinii, iar cercetările sunt în derulare. Acest incident i-a cam tulburat puțin apele, deoarece avea, probabil, planuri de distracție pentru această vară. Planuri care s-au spulberat! (Citește și: EX-IUBITUL OTILIEI BILIONERA SE ASCUNDE ÎN COSTA RICA!)

Pentru că nu mai are nici carnet, el nu mai merge la mare, ci la piscinele din București, acolo unde a fost întâlnit de CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, alături de noua lui cucerire. O brunetă care seamănă izbitor de mult cu fosta lui iubită, Renata Gheorghe. Marco și bruneta lui au stat multă vreme la o masă și n-au făcut mai nimic, încât ai fi spus că nici măcar nu se cunosc.

Dacă Marco a preferat să privească abătut, în gol, minute în șir, preocupat poate de problemele cu legea, într-un final iubita lui și-a găsit o ocupație. A luat telefonul și a început să-și facă muuulte selfie-uri. S-a gândit, probabil, că ar fi fost păcat să nu exploateze momentul, mai ales că purta un costum de baie foarte sexy, cu un decolteu generos.

Marco și Renata, distracție doar pe Facebook?!

Renata Gheorghe a devenit cunoscută drept iubită a ”Prinţului Ţiganilor”, Leo de la Strehaia, care nu a mai vrut să audă de ea şi s-a combinat chiar cu mama ei, Dana ”Criminala”. De prin 2015, Renata s-a orientat către Marco Kalu, băiat de oraş cunoscut prin cartierul Pantelimon din Capitală. Dacă lumea vorbeşte că familia lui Kalu ar fi făcut bani din activităţi ilicite, tatăl lui Marco spunea că afacerile lui sunt cinstite şi nu a avut necazuri cu legea.

“În 42 de ani, n-am avut nici o plângere la poliţie legată de cămătărie, sechestrare, trafic sau deţinere de droguri. Am fost trei ani închis pentru luare şi dare de mită, cu totul altceva, pentru că am păcalit statul, n-am dat în cap la nimeni”, spunea acesta.

Renata și Marco obișnuiau și ei să bată în lung și-n lat cluburile de pe litoral, iar atmosfera de la masa lor era, uneori, la fel de plictisitoare. Până când Renata intra în live pe Facebook, iar Marco se ridica de la masă și, de dragul internetului, lăsa să se înțeleagă că s-ar distra de minune. Când se termina live-ul, cei doi se întorceau la preocupările lor.

