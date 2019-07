Bianca Drăgușanu, primele declarații după ce a fost oprită de polițiști ieri, pe autostradă: “Nu am consumat droguri, iar acel om..”

Bianca Drăgușanu a trecut printr-o situație stânjenitoare, când mașina în care se afla a fost oprită de polițiști la Fetești, iar în urma testului, șoferul a fost depistat că a consumat cocaină, potrivit surselor din poliție. (Citește AICI toate detaliile)

Cei doi se întorceau de la mare şi au fost opriţi de poliţie în zona la punctul de plată de la podul de la Feteşti.

Bianca Drăguşanu a mărturisit că nu îl cunoaște tânărul cu care se afla în mașină, făcându-i cunoştinţă un prieten, doar pentru a o aduce la Bucureşti. “Am venit ieri la mare, cu prietenele mele, cu maşina lor, ne-am distrat ca fetele. Nu am consumat niciuna dintre noi nici măcar alcool. Ele şi-au dorit să mai rămănă la plajă, eu am avut treabă în Bucureşti. Aşa că am căutat o cunoştinţă care să mă aducă acasă. Din vorbă în vorbă, o cunoştinţă a unei cunoştinţe s-a oferit să mă ducă. La primul control a fost depistat că a consumat substanţe interzise. Eu am fost şocată, toată lumea a tăbărât pe mine, nu am ştiut cum să reacţionez. Ştie lumea că nu beau alcool, nu am fumat în viaţa mea, nu consum aşa ceva. nu voi face niciodată aşa ceva. Pot să imi fac oricând analizele. Din păcate m-am aflat, fără voia mea, într-o circumstanţă compromiţătoare şi am vrut să clarific. Nu îl cunosc pe acest om şi data viitoare voi fi mult mai atentă la aceste detalii“, a spus Bianca Drăguşanu pentru spynews.ro.

“Șoferul a consumat substanțe interzise!”

Structuri din Poliție au anunțat încă de la mijlocul săptămânii trecute că vor organiza filtre în perimetrul festivalului Neversea pentru a preveni astfel consumul de droguri, dar și pentru a preîntâmpina eventuale incidente. Iată că unul dintre filtre, efectuat astăzi în zona Fetești, departe totuși de zona evenimentului, a oferit o surpriză maximă!

Polițiștii de la Crimă Organizată au oprit pentru verificări un SUV la bordul căruia se afla liderul clanului Kalu, cel care o avea în dreapta pe nimeni alta decât… Bianca Drăgușanu!

Speriat, totuși, de armata de polițiști care i-a puricat mașina, dar și pe el, celebrul interlop și-a aprins o țigară pentru a se calma, în timp ce Bianca, șocată de ce i se întâmplă, și-a pus efectiv o haină pe cap, pentru a nu i se vedea fața. La fața locului au fost mai multe echipe de jurnaliști, iar blonda a încercat să le evite pe cât posibil.

Ce-i drept, avea și motive să se ascundă, și asta pentru că interlopul alături de care se afla consumase substanțe interzise, au declarat surse apropiate anchetei pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.