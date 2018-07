Fostul iubit al Otiliei Bilionera, acuzat că a înjunghiat un bărbat și căutat de Poliție, a părăsit țara! (Reduceri mari la jocuri PC) CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, a aflat că Franco Kalu a trecut granița ca să scape de oamenii legii. Acesta s-ar afla, de puțin timp, în Costa Rica.

Scandal monstru la începutul lunii martie a acestui an! Într-o noapte de miercuri spre joi, la ora 04:00 dimineața, Franco Kalu și Giani Hingheru l-au înjunghiat pe „fratele" lui Puya, Răzvan Lucan, zis Românu', chiar în fața Ambasadei Chinei.

Răzvan Lucan a fost "înțepat", de mai multe ori, în urma incidentului. Potrivit unor surse judiciare, "Românu'" intrase în conflict cu membrii clanului Kalu, din Sectorul 1, după ce soția lui ar fi fost implicată, câteva ore mai devreme, într-un incident în trafic cu unul dintre aceștia. (VEZI AICI: IMAGINILE DURERII. PUYA, DĂRÂMAT LA ÎNMORMÂNTAREA "FRATELUI" SĂU!)

Interlopii s-au răfuit apoi chiar în fața Ambasadei Chinei, obiectiv păzit de jandarmi și înțesat de camere de supraveghere. Sursele citate au dezvăluit, pentru CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, că, după un schimb mai dur de replici, ”Românu’” ar fi fost înjunghiat de Franco și de Hingheru. Ultimul a fost prins, însă Kalu a dispărut și a fost dat în urmărire generală.

CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, a aflat că Franco Kalu a părăsit țara. Potrivit unor surse de încredere, el a plecat în Costa Rica, pentru a scăpa de rigorile legii. Pentru tentativă de omor, acesta riscă o pedeapsă cuprinsă între 10 și 25 de ani. (CITEȘTE ȘI: PUYA ȘI SIȘU, PE LISTA AUDIAȚILOR ÎN CAZUL MORȚII SUSPECTE DE LA BRĂILA!)

Frații Kalu, implicați în dosarul lui Mario Iorgulescu

Marco și Franco Kalu au apărut în dosarul lui Mario Iorgulescu, fiul șefului LPF Gino Iorgulescu. Dragoş, tânărul care l-a denunţat pe Mario Iorgulescu, a povestit cum a fost bătut de frații Kalu.

”Mario se certase cu tatăl lui şi mi-a cerut să-i împrumut bani ca să închirieze o locuinţă, iar eu am fost de acord. Numai că lucrurile s-au complicat pe parcurs. După o perioadă, văzând că nu are de gând să-mi restituie banii, i-am solicitat acest lucru, însă n-a zis nimic. Am insistat timp de mai multe zile, însă n-a mai vrut să audă de aşa ceva. Când a avut nevoie i-am dat, iar acum mă lăsase cu ochii în soare”, povestea Dragoş pentru CANCAN.RO. (CITEȘTE ȘI: BREAKING NEWS. L-AU CAPTURAT LA FRONTIERĂ PE ”GIANI HINGHERU”!)

”M-a chemat într-un loc, într-o locuinţă. Credeam că îmi restituie banii, însă m-am înşelat. Acolo se mai aflau Marco şi Franco Kalu, m-au tocat cu bătaia! A dat şi Mario, au dat toţi”, adăuga Dragoş. Bărbatul a povestit că a fost bătut în mai multe reprize de fraţii Kalu, cu un ciocan de şniţele.

„Când leşinam mă trezeau cu apă rece, mă băteau iar şi tot aşa timp de două ore până când au fugit din apartament”, mărturisea el.

La scurt timp, victima a făcut plângere penală împotriva agresorilor. ”Ulterior, am fost contactat de către cei din clanul Kalu, care mi-au spus să-mi retrag plângerea. Mi-au oferit 50.000 de euro. Am luat banii, însă atât. Nu am făcut ce mi-au cerut, nu am retras plângerea”, a mai spus Dragoş.

