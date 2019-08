”Regele” își însoară fiul la doar 16 ani! Primele imagini cu miresica

Florin Salam are doi copii din mariajul cu Ştefania sau Fănica, aşa cum își alinta prima soţie, care a fost răpusă de cancer: Danny şi Betty. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a aflat că “Regele manelelor” ar fi pregătit, din nou, de nuntă. După ce și-a măritat fata, manelistul și-ar conduce și fiul de 16 ani spre cel mai important moment din viața lui. Atenție, urmează devăluiri în exclusivitate, plus imagini cu miresica.

(VEZI AICI: BETTY SALAM, ÎNSĂRCINATĂ PENTRU A DOUA OARĂ!? DEZVĂLUIREA FĂCUTĂ AZI: “MAI FAC O FATĂ”)

A măritat-o pe Betty la doar 17 ani, iar acum Florin Salam “lovește” din nou! Celebrul cântăreț de muzică de petrecere și-ar însura fiul, pe Danny, la doar 16 ani. Viitorii miri au fost, în urmă cu aproximativ două săptămâni, într-o vacanță la munte. Acolo ar fi devenit totul oficial!

“Noi și colegii lui am observat, de mult timp, schimbarea când aude de această fată. În familia lui Florin, băiatul deja spune că Mihaela este soția lui. De altfel, Danny se comportă cu ea ca un soț în adevăratul sens al cuvântului. Nimeni nu are voie să spună ceva urât când este vorba de ea. Florin Salam le-a dat voie să meargă la munte. Danny și iubita lui sunt de nedespărțit. Fata provine dintr-o familie care se cunoaște cu Florin Salam. În plus, a terminat și o școală renumită”, a povestit, pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, o persoană din anturajul cunoscutului manelist.

Concluzia este că Florin Salam este gata de încă o nuntă. Danny ar urma să se căsătorească la doar 16 ani. Betty, sora lui, a fost mai “rapidă”. S-a măritat, civil, cu Cătălin Vișănescu în iunie 2018. Când avea doar 17 ani. Ulterior, a devenit și mămica unui băiețel, botezat Matthias Ștefan (VEZI AICI TOATE DETALIILE).

Danny, pe urmele tatălui!

În ianuarie 2018, Florin Salam a dezvăluit că fiul pe care i l-a dăruit Ştefania îl roagă să-l ia cu el la cântările pe care le are. Odată ajuns la un eveniment, adolescentul i-a cerut tatălui său celebru să-l lase să cânte la orgă, un instrument muzical pe care îl stăpâneşte extraordinar de bine.

(CITEȘTE ȘI: ROXANA DOBRE A RUPT TĂCEREA DUPĂ FILMAREA ȘOCANTĂ CU FLORIN SALAM ÎN METROU. “NU ESTE BOLNAV, ERA DOAR…”)

La momentul respectiv, manelistul a mărturisit că e tare mândru de băiatul său. A explicat și că-i face o intrare spectaculoasă pe scenă şi că îi spune lui Dany că este “regele muzicii”, dar şi “regele orgii”.

Întrebat despre câţi bani face fiul său, Florin Salam a declarat că acesta a primit la un spectacol chiar și 10.000 de lei împreună cu cei din formaţie.

Florin Salam, căsătorit cu Roxana Dobre

Povestea de dragoste dintre Roxana Dobre și Florin Salam a început în vara anului 2014, într-un club din Bucureşti. Relaţia lor a devenit stabilă, după ce artistul s-a ocupat de funeraliile tatălui brunetei. Florin Salam are două fetiţe și un băiat cu Roxana Dobre: Jacqueline Maria, Rania și Simon Ștefan. (NU RATA: DRAMELE SE ŢIN LANŢ ÎN FAMILIA LUI FLORIN SALAM! CUM ARATĂ ACUM FIUL MANELISTULUI, CARE A MOŞTENIT BOALA CARE A UCIS-O PE MAMA LUI, FĂNICA)