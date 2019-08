După nouă ani de relație și trei de căsnicie, What’s Up și Simina au decis să își spună ”Adio”. Vestea despărțirii celor doi a luat prin surprindere întreg showbiz-ul românesc. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă detalii și declarații în exclusivitate despre adevăratul motiv al divorțului. (CITEȘTE ȘI: GOLGHETERUL FCSB-ULUI S-A ”ANESTEZIAT” CU AZOT ÎN CLUB! IMAGINILE CARE ÎL VOR REVOLTA PE PATRONUL GIGI BECALI)

What's Up și Simina au format unul dintre cele mai discrete, dar și îndrăgite cupluri din showbiz și nimeni nu se gândea că vor ajunge să stea departe unul de celălalt. Recent, cei doi au decis să pună punct mariajului și să meargă pe drumuri diferite în viață.

”Au fost nouă ani frumoși cu bune cu rele, dar se pare că, în momentul în care apare nepotrivirea, iubirea se poate transforma în obișnuință. Te iubesc ca om, Simina, îți mulțumesc atât pentru momentele frumoase în care am crescut, cât și pentru toate momentele grele din care am învățat ce nu vrem de la viață, dar am crescut. Ne așteaptă o viață lungă în față, sper să-ți găsești sufletul pereche și să primești tot ce n-am putut eu, ca bărbat, să-ți ofer.

P.S.: Rog presa, prietenii apropiați, cunoștințele, fanii și haterii să nu ne întrebe nimic cel puțin o perioadă, avem nevoie să digerăm și noi situația, momentan. S-a destrămat ceva ce am clădit nouă ani. Mergem mai departe. Numai bine tuturor!”, a scris artistul pe contul său de socializare.

“Îl ținea în teroare atunci când era vorba de…”

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor informații uluitoare, de ultimă oră, legate de cel mai surprinzător divorț din showbiz.

O persoană din anturajul cântărețului a făcut mărturisiri incredibile, în exclusivitate pentru site-ul nr.1 din România. Potrivit spuselor acesteia, de ceva vreme, între cei doi situația era extrem de tensionată, iar certurile păreau să fie la ordinea zilei, cu toate că, atunci când apăreau în public, încercau să mascheze problemele conjugale.

”Au petrecut extrem de mult timp împreună, iar acest lucru se pare că le-a afectat relația. În ultima perioadă, certurile erau pe ordinea de zi între Marius și Simina. Ea s-a săturat de aiurelile lui și în fiecare zi situația era tensionată. De nouă ani ei sunt împreună, acasă, dar și în plan profesional. Încercau să mascheze în public, dar Simina era o dictatoare și îl ținea în teroare atunci când era vorba de cariera lui și cred că de aici a degenerat totul”, ne-a declarat sursa citată.

Momente tensionate după concert!

Mai mult decât atât, în urmă cu câteva săptămâni, Simina și Marius au fost protagoniștii unui episod tensionat la un eveniment organizat în Capitală, acolo unde artistul a susținut un mega-show. Potrivit surselor noastre, Simina și What's Up s-au certat, în culise, după ce artistul a declarat unor reporteri anumite lucruri care se pare că nu au fost pe placul acesteia.

”Au avut un schimb de replici acide în backstage-ul de la evenimentul organizat de S.T.B. Simina a țipat la Marius și s-a exteriorizat în momentul în care a aflat despre o declarație pe care acesta a oferit-o unor reprezentanți ai presei. Simina a tunat și a fulgerat”, a declarat un martor al scenelor uluitoare, în exclusivitate pentru site-ul nr.1 din România.

Prima reacție a Siminei!

Contactată de reporterii CANCAN.RO, Simina, cea care i-a fost alături timp de nouă ani lui What's Up, a fost destul de rezervată în declarații și nu a oferit prea multe detalii despre situația delicată în care se află. "Eu nu sunt în măsură să zic nimic. Rog presa și prietenii să ne lase să digerăm această situație", a declarat Simina, folosind aproape aceleași cuvinte ca artistul.

Marius Ivancea, solistul care s-a făcut cunoscut drept Whats Up, s-a căsătorit civil și religios cu Simina în august 2016. Nași le-au fost Andra și Cătălin Măruță.

