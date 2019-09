Primele imagini cu Bianca Drăgușanu alături de soțul ei, după ce s-a spus că vor divorța! Ce mesaj a transmis diva

La câteva zile după ce a ajuns pe Riviera Franceză, unde se afla soțul ei, Bianca Drăgușanu a făcut publice primele poze în care apare alături de acesta. Când a urcat pe Internet una dintre fotografii, diva a transmis un mesaj clar despre cum este, de fapt, relația între ei. Fosta prezentatoare și-a lăsat în România fiica pe care o are cu fostul soț, Victor Slav.

Primele imagini cu Bianca Drăgușanu alături de soțul ei, după ce s-a spus că vor divorța

Bianca Drăgușanu radiază de fericire în primele imagini în care apare lângă soțul ei după ce s-a zvonit chiar că au divorțat. Apropiații lor, dar mai ales fanii s-au bucurat enorm când au văzut pozele cu cei doi împreună.

“At the end of the day all that matters is love and memories… so make sure you give it and make sure you make them! #makingmemories Making memories that last forever (n.r.: La finalul zilei, tot ce contează este iubirea și amintirile… așa că asigură-te că oferi dragoste și faci amintiri #făcândamintiri Creând amintiri care durează pentru totdeauna)♾ 🤫 #monaco #cafedeparis #nice #👑 #🐅” este mesajul transmis de divă când a publicat pe Facebook și Instagram poza în care ea și soțul său stau pe o stradă din Monaco.

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită cu Victor Slav, dar au divorțat în 2014

Bianca Drăguşanu s-a născut pe 6 martie 1982 în Hunedoara. Ea şi Victor Slav s-au cununat civil pe 6 septembrie 2013, la Starea Civilă a Sectorului 3 din Bucureşti. Nunta au făcut-o pe 29 septembrie 2013, iar naşi au fost Nicoleta Luciu şi soţul ei, Zsolt Csergo. La câteva luni după ce au devenit soţ şi soţie, în 2014, au divorţat.

