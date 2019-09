Bianca Drăgușanu și soțul ei au luat o hotărâre surprinzătoare, după ce, la scurt timp după cununia civilă, s-a spus că divorțează. Atât fosta prezentatoare TV, cât și partenerul său de viață au transmis câte un mesaj public.

Bianca Drăgușanu și soțul ei, hotărâre surprinzătoare după ce s-a spus că divorțează

În urmă cu câteva ore, Bianca Drăgușanu a părăsit România ca să ajungă pe Riviera Franceză, unde era așteptată de soțul ei. Astfel, cei doi se pare că au ajuns din nou unul în brațele celuilalt după ce s-au certat aprins în luna de miere și s-a zvonit că s-ar separa la doar o lună după ce s-au căsătorit civil. Deocamdată, nu se știe cum a decurs discuția lor despre împăcare, însă, este clar că au hotărât să meargă în continuare pe același drum. În plus, ieri, ei au aniversat un an de când a început povestea lor de dragoste. Îmbrăcată într-o ținută neagră și sexy, fosta prezentatoare s-a lăsat fotografiată singură, pe malul mării, iar în dreptul imaginii urcată pe Instagram, ea a scris: “The sea is more blue because it’s 1 september 🦈🌊💙 ♥️#september #1 #hot #sea #sun #love #blessed #beautiful #life #silent #memories #🐅 #👑 (n.r.: Marea este mai albastră pentru că este 1 septembrie #septembrie #1 #fierbinte #mare #soare #iubire #binecuvântată #frumoasă #viață #tăcere #amintiri)”.

Și partenerul de viață al Biancăi Drăgușanu s-a pozat singur. În imaginea făcută publică, el apare în apele Mării Tireniane, având doar un șort de baie colorat și un zâmbet larg pe chip. Descrierea pusă la fotografie a fost tot despre mare, la fel cum a scris și soția lui: “Nobody and nothing hides more secrets than the sea!! #frenchriviera #cotedazur #blue #green #nature #always #smile #summer #summerbody #🔥 (Nimeni și nimic nu ascunde mai multe secrete decât marea!!! #rivierafranceza #coastadeazur #albastru #verde #natura #întotdeauna #zâmbet #vară #corpdevară)”.

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită cu Victor Slav, dar au divorțat în 2014

Bianca Drăguşanu s-a născut pe 6 martie 1982 în Hunedoara. Ea şi Victor Slav s-au cununat civil pe 6 septembrie 2013, la Starea Civilă a Sectorului 3 din Bucureşti. Nunta au făcut-o pe 29 septembrie 2013, iar naşi au fost Nicoleta Luciu şi soţul ei, Zsolt Csergo. La câteva luni după ce au devenit soţ şi soţie, în 2014, au divorţat.

