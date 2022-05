Primele imagini cu Bianca Drăguşanu, după ce s-a aflat că este gravidă cu gemeni. A plecat departe de Gabi Bădălău

Bianca Drăgușanu (40 de ani) ar fi pe cale să devină, din nou, mamă, după ce, în urmă cu cinci ani, a născut-o pe Sofia. Fosta prezentatoare TV și partenerul ei, Gabi Bădălău, ar încerca să păstreze însă secretul sarcinii. De altfel, pentru a avea parte de liniște, blondina a plecat departe de România și de iubit.

Potrivit ultimelor informații, Bianca Drăgușanu ar fi gravidă cu gemeni. În urmă cu o săptămână, ex-prezentatoarea TV ar fi fost văzută la o clinică privată din zona Pipera, unde ar fi făcut, de fapt, o vizită la medicul ginecolog. Între timp, blondina a plecat din România, în vacanță.

Vacanță de vis în Dubai

A ales să se relaxeze în Dubai, alături de fetița ei, Sofia, însă fără Gabi Bădălău. Pe Instagram, blondina a postat și câteva fotografii în care apare pe plajă, în costum de baie. Acestea sunt, practic, primele poze cu Bianca Drăgușanu, după ce s-a aflat că este însărcinată.

Bianca Drăgușanu, declarații despre sarcina cu Sofia

După ce a adus-o pe lume pe Sofia, Bianca Drăgușanu arăta de parcă nici nu a fost gravidă, motiv pentru care au apărut numeroase zvonuri. Aceasta a declarat că în timpul sarcinii a avut cea mai grea perioadă din viața ei, fiind o femeie hiperactivă.

“În momentul în care Sofia a venit pe lume a fost o nebunie națională. Toată lumea spunea că eu am avut o sarcină ‘fake’ și că am avut o mamă surogat, pentru că eu a treia zi am ieșit din spital într-un corset măsura XS și burta dispăruse instant. Aici a fost nivelul ambiției mele după sarcină, să mă refac foarte rapid și să nu am timp de depresie. Am avut tot felul de probleme. În ultimele două luni nu mai poți să dormi, nu-ți găsești nicio pozitție, mâinile umflate, picioarele la fel, te doare spatele, nu poți să te îmbraci. Nu am fost singură, am avut familia lângă mine, fostul meu soț era lângă mine. I-am aliniat pe toți și le-am spus ce am nevoie să facă”, a explicat Bianca Drăgușanu.

