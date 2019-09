Primele imagini cu “cuibușorul” Mihaelei Rădulescu de la Monaco. Covor cu păr pubian, scaune cu fese și…

Mihaela Rădulescu este o femeie independentă. De o bună perioadă locuiește la Monaco, unde într-un imobil superb, care te invită, însă, la păcate. Asta deoarece în fiecare colțișor găsim picturi nud, statui cu femei goale, covorul are sâni și păr pubian, iar scaunul, fese.

Totodată, Mihaela Rădulescu își ține pantofii sexy pe rafturile din bibliotecă, potrivit click.ro. Ținem să precizăm faptul că, de peste cinci ani, prezentatoarea TV are o relație cu Felix Baumgartner. Cei doi locuiesc împreună la Monaco, într-o vilă de lux.

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner au o relație frumoasă de câțiva ani. Chiar dacă pe rețelele de socializare cei doi se afișează în diferite destinații, iar mulți dintre fani cred că viața lor este o continuă vacanță, frumoasa prezentatoare TV a dezvăluit care este defapt adevărul.

„O să vă spun ceva ce aproape că nu crede nimeni. De 5 ani, de când suntem împreună, am avut o singură vacanță. Una pe care am cerut-o cu forța, pentru că Felix nu înțelege conceptul de vacanță și târziu am înțeles și eu de ce. Omul e toată ziua plecat, el trăiește foarte rar acasă. Viața lui e întotdeauna undeva pe planetă, unde are show-uri aviatice, unde are de sărit cu parașuta, cu parapanta etc. Și atunci, lui nu-i mai vine să plece și în vacanță, după ce ești plecat de 7 ori, de 8 ori pe an, pe toate continentele, cu munca. Am înțeles, într-un final, că nu mai are nevoie de vacanță, că mai vrea să stea și pe-acasă”, a declarat Mihaela Rădulescu pentru protv.ro