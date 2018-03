Primele imagini cu mama Anamariei Prodan, după ce s-a aflat că e bolnavă: „Buni Ionela analizează situația și…”

După ce medicii i-au sfătuit pe membrii familiei Ionelei Prodan să fie pregătiți de orice, fiica ei a urcat pe rețelele de socializare mai multe poze făcute chiar azi. Imaginile au fost însoțite de mesaje haioase, ceea ce i-a făcut pe unii să creadă că mama Anamariei Prodan a primit vești bune din partea specialiștilor care se ocupă de ea. Vă reamintim că artista de muzică populară are probleme cu ficatul și pancreasul.

După ce a mers la mormântul Părintelui Arsenie Boca, unde s-a rugat pentru sănătatea mamei sale, azi, Anamaria Prodan a petrecut clipe frumoase alături de doi dintre copiii săi și mama ei. Ea a urcat trei poze pe Facebook, care au fost însoțite de un mesaj amuzant. O fană i-a lăsat imediat comentariul: „ „

„Când nepoții au probleme, Buni Ionela analizează situația și face dreptate!!! 🤣 🤣 🤣 „ , a scris Anamaria Prodan pe pagina ei de Facebook.

Sexy-impresara a urcat o altă poză de colecție cu mama ei pe contul său de Instagram. Cele două au fost fotografiate în momentul în care Anamaria Prodan o sărută pe obraz pe mama ei, artista de muzică populară Ionela Prodan.

„What is that Look:))))? Something Like….. do you need money from me:)))?🤣🤣🤣#lovemymom❤️ #lovemylife❤️ #ionelaprodan (n.r.: Ce e cu privirea aia? Ceva de genul… ai nevoie de bani de la mine) #ÎmiIubescMama #ÎmiIubescViața #IonelaProdan”, a notat amuzată și fericită soția lui Laurențiu Reghecampf în dreptul pozei de mai jos.

Anamaria Prodan i-a fost alături mamei sale și a susținut-o și când a ținut un regim care a ajutat-o să slăbească enorm

În cadrul unui interviu oferit la un eveniment monden la finalul anului trecut, Ionela Prodan i-a sfătuit pe toţi care vor să slăbească să renunţe la carne, cafea şi alcool. Pe 6 octombrie, vedeta a împlinit 70 de ani.

„Pe 6 octombrie, am făcut 70 de ani. (…). Te prinde oboseala şi dacă nu cauţi să o păcăleşti puţin ca şi corp, atunci a trebuit să renunţ la carne, la cafea, la alcool. Ajunsesem la 86 de kg, o enormitate. Primul om care m-a adus pe linia asta de ambiţionare a fost Oana Turcu. M-am uitat la nişte colege şi am spus că asta mă aşteaptă, aţa voi arăta, am sus gata, viaţa mea se va shcimba complet. Tutun niciodată, carne aşa… doar peşte, dar nu de crescătorie. Şi ouăle foarte ponderat, 2-3 ouă pe săptămână.”, a povestit artista într-o emisiune.

