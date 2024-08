Primele imagini cu Radu Mazăre alături de familie și de prieteni! Gustul libertății în briza mării

Radu Mazăre era eliberat condiționat pe 27 mai, iar la poarta închisorii l-a așteptat soția lui, Roxana. De acolo, cei doi, cărora li s-a alăturat și avocata Lizeta Haralambie, au plecat spre litoral, acolo unde Radu a făcut istorie în special cu stațiunea Mamaia mulți ani la rând. Au trecut, de atunci, trei luni, iar chipul fostului edil al Constanței radiază, acum, de fericire. CANCAN.RO l-a descoperit la Asylum, alături de familie, dar și de prieteni apropiați, la o masă mare, unde s-a mâncat, s-a băut și a fost mare veselie, iar imaginile, în exclusivitate, sunt de colecție.

Radu Mazăre trăiește intens de când a părăsit celula de la Jilava (Vezi AICI detaliile), acolo unde și-a dus mare parte din pedeapsa primită în urmă cu cinci ani, în dosarul retrocedărilor fictive. Revenit la Constanța, fostul edil-șef încearcă să-și găsească noul făgaș al vieții, din care a exclus mai multe elemente de care e decis să uite.

Radu Mazăre, masă bogată la mare, alături de familie și de prieteni

Înconjurat de familie și de prieteni dragi, Mazăre a descins la restaurant, unde s-a pus de o masă mare. Lângă soția care l-a întâmpinat prima la eliberare s-au mai așezat fratele lui, Alexandru, băiatul lui, Răducu, dar și avocate Lizeta Haralambie, care i-a fost alături în ultimii ani, încercând să-i reducă pedeapsa, dar și să obțină eliberarea condiționată.

Atmosfera a fost destinsă, oamenii relaxați la o masă la care s-a mâncat, s-a cinstit un pahar, dar s-a și povestit mult și s-a râs cu gura până la urechi. De altfel, în imaginile surprinse de CANCAN.RO, Radu Mazăre aproape nu se mai poate opri din râs, după, probabil, o povestioară sau o glumă aruncată de unul dintre meseni.

Nu mai vrea politică și viață publică!

Altfel, Radu Mazăre anunța, la scurt timp după ce devenea un om liber, că politica și viața publică nu-i mai fac deloc cu ochiul. „Nu mă mai interesează sub nici o formă viața publică. Nu mă mai întrebați ce a fost, nu mă mai întrebați ce voi face. Nu mă mai interesează. Nu mă mai interesează viața publică, nu doar politică, ci publică. Nu o să mă vedeți nici ieșind făcând comentarii. Nu mă interesează. Pentru nimic în lume”, a declarat, atunci, Radu Mazăre.

„Vrea să aibă și el o viață liniștită și normală, i-a fost suficient. Avem dreptul să facem ce dorim. Mă bucur foarte tare de rezultat. Mie îmi place să gătesc, o să bem și un pahar cu vin. Nu am vorbit deloc cu el astăzi. De aseară nu am mai vorbit. După ce s-a pronunțat sentința am primit cu bucurie această veste.

Emoțiile sunt mult mai puternice în momentul când ești însărcinată decât atunci când nu ești însărcinată și orice femeie își dorește să-și crească copilul lângă tată și să fie într-un cămin complet”, a completat ”scenariul” Roxana, soția lui Radu Mazăre.

