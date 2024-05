Fostul edil al Constanței a fost eliberat! Primele imagini cu Radu Mazăre + Ce a declarat

Radu Mazăre a fost eliberat din închisoare! Fostului edil din Constanța i s-a probat cererea de eliberare condiționată. Este o zi importantă pentru unul dintre cei mai excentrici primari din istoria României. Acesta a fost așteptat cu sufletul la gură de Roxana Mihalache, soția care urmează să-i dăruiască un copil.

Astăzi, 27 mai 2024, Radu Mazăre a fost eliberat din penitenciarul Jilava, după ce Tribunalul Ilfov i-a aprobat cererea de liberare condiționată. Decizia magistraților este una definitivă.

În luna aprilie a acestui an, Judecătoria Sectorului 4 a respins solicitarea fostului edil din Constanța de liberare condiționată. Radu Mazăre a atacat în instanță decizia magistraților, iar în decursul zilei de luni, 27 mai 2024, Tribunalul Ilfov a hotărât eliberarea sa din Penitenciarul Jilava.

Radu Mazăre a fost condamnat definitiv la 9 ani de închisoare cu executare, în luna februarie a anului 2019, în dosarul retrocedărilor fictive din Constanța. Totodată, fostul primar din Constanța a mai fost condamnat la 5 ani de închisoare, în luna februarie a anului 2022, în dosarul Polaris.

Fostul edil din Constanța a ieșit din închisoare cu zâmbetul pe buze și nerăbdător să-și îmbrățișeze soția. Asaltat de jurnaliști, Radu Mazăre a declarat că nu mai vrea să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat și despre viața publică. Mai mult, acesta a dezvăluit că este pregătit să devină tată.

„Nu mă mai interesează sub nici o formă viața publică. Nu mă mai întrebați ce a fost, nu mă mai întrebați ce voi face. Nu mă mai interesează. Asta da, mă bucur în primul rând pentru soția mea care a fost lângă mine”, a declarat Radu Mazăre la ieșirea din închisoare.

După ce a vorbit cu jurnaliștii, fostul edil din Constanța s-a urcat zâmbitor în mașină cu soția sa. De la penitnciarul Jilava cei doi au plecat direct la Constanța, acolo unde își vor petrece următoarele zile cu familia.

Radu Mazăre urmează să devină tătic

Cu zâmbetul până la urechi, îmbrăcată într-o rochie albă și cu burtica de graviduță la vedere, Roxana Mihalache și-a așteptat soțul la poarta penitenciarului. Soția lui Radu Mazăre a dezvăluit ce planuri au împreună după eliberarea condiționată a fostului edil.

„Sunt foarte fericită evident, am primit vestea cu mare drag. Aștept să avem și noi o viață liniștită. Nu pot să zic că mă așteptam. Nu aveam cum să mă aștept la o decizie că la câte eșecuri am avut de-a lungul acestei perioade era greu să post să mă aștept la o decizie pozitivă. A fost foarte greu. Am trecut printr-o perioadă foarte grea și destul de complicată să trăiești singură, dar eu sunt o persoană foarte puternică. Mă consider așa și atunci am făcut în așa fel încât să trec destul de ușor peste această perioadă”, a declarat Roxana Mihalache.

Mai mult, blondina lui Mazăre a vorbit și despre copilul pe care îl așteaptă împreună cu fostul edil din Constanța. Cei doi urmează să devină părinți în scurt timp.

„Știți cum e, cine are copii sau a fost însărcinată, emoțiile sunt mult mai puternice în momentul în care ești însărcinată, decât atunci când nu ești. Asta pot să spun acum. Primind această veste, evident că oricine și orice femeie își dorește să-și crească copilul lângă tată și să fie într-o familie fericită și într-un cămin fericit, complet, mamă și tată”, a mai spus soția lui Radu Mazăre.

