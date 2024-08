Primele pasaje din cartea lui Nicolae Ciucă! Denise Rifai le-a citit în direct: ”Dedic această carte camarazilor mei cărora le datorez tot ceea ce sunt”

Nicolae Ciucă a fost prezent în platoul emisiunii „În Opoziție”, moderată de Denise Rifai, pe gândul.ro. Președintele Senatului României a scris o carte intitulată „În slujba țării”, destinată românilor care-și doresc să-l cunoască mai bine. Politicianul și-a dedicat întreaga viață armatei, iar printre rândurile scrise în creația lui a amintit mai multe episoade din trecut. O întâmplare din adolescență a povestit-o chiar în fața jurnalistei! Ce l-a îndemnat tatăl său, când a ales Liceul Militar?

Nicolae Ciucă a adus manuscrisul cărții lui „În slujba țării” în emisiunea „În Opoziție” prezentată de Denise Rifai pe GÂNDUL.RO. Președintele Senatului României vrea ca toți românii să-l cunoască mai bine prin intermediul cărții sale, unde a relatat multe momente importante din viața personală și cariera lui.

„Este o carte care nu reprezintă nimic altceva doar o autobiografie, este vorba despre un dialog cât de poate de transparent și de sincer, prin care nu intenționez nimic altceva decât să descopăr oamenilor cine am fost, cine sunt și ce vreau să fiu de aici înainte. Ținând cont de faptul că am intrat de curând în politică, toată lumea îmi spune că sunt un politician care nu are loc în filmul ăsta.

De curând, am spus că nici nu vreau să fiu din filmul ăsta, nici nu vreau să fiu din scenariul ăsta. Poate cineva scrie un scenariu nou și poate găsim și actori noi. Este o chestiune care ține de ceea ce vreau eu să le transmit românilor, este vorba despre ceea ce cred eu că poate să se petreacă cu România în perioada următoare și cred că odată cu apariția cărții va fi un dialog cât de poate de onest, de transparent și de sincer cu oamenii”, a spus Nicolae Ciucă în emisiunea „În Opoziție” cu Denise Rifai.