“Am primit trei cereri în căsătorie!” Alina Eremia, la momentul adevărului. Ce relație are cu iubitul, dar și cu fanii

Alina Eremia este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. Are mulți fani și se simte împlinită pe toate planurile. Inclusiv în cel sentimental. Are o relație cu Edi Barbu, pe care l-a cunoscut la sala de fitness. Bărbatul este tot timpul alături de ea și îi oferă tot sprijinul de care are nevoie. Cântăreața este, însă, discretă când vine vorba de relația ei.

„Nu mă ascund, aşa cum la un moment dat am vrut să spun povestea mea şi a iubitului meu pentru că deja se specula prea mult şi nu eram OK cu treaba asta. Nu mă ascund, dar nici nu îmi place să plusez pe treaba asta. Îmi place să plusez prin muzica mea„, a spus Alina Eremia la un post de televiziune.

Datorită faptului că arată bine și este cunoscută, Alina Eremia este o femeie dorită de mulți bărbați. Acest lucru nu are, însă, un impact negativ asupra relației pe care o are cu Edi Barbu, care nu este deloc gelos.

„Am primit de curând chiar trei cereri în căsătorie de la fani. Eu și Edi suntem doi oameni maturi şi ştim să evaluăm foarte bine lucrurile şi nu lăsăm lucrurile de genul să aibă vreun impact asupra noastră„, a mai spus Alina Eremia.