CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, anunța, în urmă cu aproape o lună, că Ștefan Stan și Bianca s-au despărțit. Cei doi au rupt brusc legătura și nici măcar un telefon nu și-au mai dat. Era vorba însă de o perioadă de probă, care nu a durat prea mult. Au revenit la sentimente mai bune, chiar cu ocazia concertului de pe 2 octombrie, atunci când Ștefan și-a încălzit coardele vocale alături de Bianca.

CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, făcea anunțul, pe 7 septembrie: Ștefan Stan și Bianca nu mai sunt împreună, iar sursele noastre au oferit amănunte picante ale despărțirii (VEZI AICI). Cei doi rupseseră relația, propunându-și o perioadă de pauză, pentru a evalua exact sentimentele pe care le aveau unul față de celălalt. Iată că nu a fost nevoie de mai mult de o lună pentru a relua relația începută în urmă cu aproape doi ani. (CITEȘTE ȘI: ȘTEFAN STAN, PRIMA APARIȚIE ÎN PUBLIC CU O FEMEIE, DUPĂ DESPĂRȚIREA DE BIANCA)

Iar motivul perfect a fost concertul pe care Ștefan Stan urma să-l susțină la un restaurant cunoscut de pe malul lacului Herăstrău. Pe 2 octombrie, la recitalul primului câștigător de la ”Vocea României”, Bianca a vrut musai să ajungă. Un apropiat al artistului ne-a dezvăluit că Ștefan a ajuns la Bianca acasă și a plecat cu ea direct către restaurantul unde avea loc spectacolul. Iar în drum către Herăstrău, cei doi au fost numai un zâmbet. Mai mult, artistul a fredonat câteva melodii, fiind acompaniat de Bianca.

❤️. Publicată de Cristina Bianca pe Marţi, 2 Octombrie 2018

"Aș vrea să mă ierți, și-n mângâierea ta, să-ți simt iar dragostea…", sunt versurile sugestive pe care le fredonează amândoi. Iar Bianca îl mângâie pe Ștefan pe obraz, în timp ce cântă, zâmbind apoi larg. Tânăra iubită a cântărețului l-a ascultat entuziasmată pe timpul concertului, iar la final, cei doi au plecat împreună.

Cum a cucerit-o pe Bianca

”Băi, vezi că ăsta e golan, e vagabond!”. Asta ar fi aflat Bianca despre Ștefan Stan de la ”binevoitori” și tocmai de aceea artistului i-a fost teribil de greu să o cucerească. I-a luat timp, răbdare… Se întâmpla în urmă cu doi ani, când ochii li s-au întâlnit într-o cafenea din Capitală, la o masă comună, cu prietenii în jur. (VEZI AICI: BLESTEMUL LUI ȘTEFAN STAN: ”DE 7 ANI ÎNCOACE…”)

A intrat, a văzut-o, a încercat. Fără succes. Întâmplător, s-a întâlnit cu ea după vreo săptămână. Aceeași cafenea, aceeași masă, aceiași prieteni. Doar că atunci Bianca a dat semne de socializare. Era scânteia care avea să declanșeze focul dragostei.

”E o fată frumoasă, am cunoscut-o la o cafea… Mi-a atras atenția. Eram cu niște prieteni, ea a venit a doua oară… Prima dată când ne-am vazut, doar ne-am uitat, așa… Nu era nimic… Am stat la aceeași masă, aveam prieteni comuni. Am glumit, am râs în acea seară, parcă de final de vară. Stăteam până la 4-5 dimineața de vorbă, la, la, la…

A doua oară ne-am întâlnit tot acolo, la cafea, și am început să-mi activez farmecul. M-am oferit s-o duc acasă, a zis nu! Aveam faimă de cuceritor… A vorbit cu mine, a glumit, a zâmbit, dar atât! Am aflat numărul ei… M-a plimbat vreo săptămână și ceva. Apoi am început să ieșim. Ne-am plimbat vreo trei-patru luni. Doar ne-am plimbat, terase… ”, a povestit Ștefan, pentru CANCAN.RO. (CITEȘTE ȘI: ȘTEFAN STAN A ZĂPĂCIT-O PE BIANCA, IUBITA LUI)

”Mi-a plăcut foarte tare de ea. E foarte inocentă. E foarte respectuoasă. Are o educație ieșită din comun, pe care azi nu o mai găsești. Mi-a plăcut fizicul ei, nu știu, tinerețea ei… Este o păpușă! Ne-am mutat împreună din prima zi în care ne-am combinat! După alea trei-patru luni în care doar ne-am plimbat”, a mai dezvăluit celebrul artist.

