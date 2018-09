Ștefan Stan s-a despărțit de Bianca lui! “Da, e adevărat…”

”I-am zis că o iau de nevastă, ea a acceptat!” Erau vorbele lui Ștefan Stan, în urmă cu doar patru luni. Doar că situația s-a sucit cu 180 de grade! (AFLA AICI: Cum iti poti cumpara apartamentul mult visat in doar 6 luni!) Artistul s-a despărțit de Bianca, tânăra care devenise, la scurt timp după ce s-au plăcut, ”aleasa”. Sursele CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, au dezvăluit că Ștefan Stan și puștoaica lui de doar 18 ani nu mai sunt împreună de mai bine de o lună.

Ștefan Stan, primul câștigător al concursului "Vocea României", și-a clădit, începând cu acea frumoasă zi din viața lui, o carieră muzicală. Și a ajuns acum un celebru cântăreț foarte solicitat, atât pentru concerte, cât și pentru diferite evenimente, nunți, botezuri, onomastici. Cunoscut drept un mare crai din showbiz-ul autohton, Ștefan Stan și-a spus, la un moment dat, "STOP". A făcut-o atunci când privirea lui și a Biancăi s-au intersectat, la o "adunare generală" cu prietenii comuni.

Nedezlipiți au fost de atunci, mai mult, ea s-a mutat la artist după câteva luni de la începutul relației. ”E prima oară când văd altfel o relație! Și e și cea mai lungă, are un an și ceva”, mărturisea, entuziasmat, Ștefan Stan. Doar că totul pare a se fi destrămat. Ștefan e acum singur, potrivit surselor CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România. Celebrul cântăreț și Bianca și-au luat o pauză în urmă cu mai bine de o lună. De atunci nu s-au mai văzut, nu s-au mai auzit nici măcar la telefon. Aceleași surse spun că relația ar fi distrusă iremediabil. Se pare că diferența de gândire foarte mare dintre ei ar fi fost prinicipala cauză a despărțirii.

Iar Ștefan ar fi fost cel care a decis separarea. ”Da, e adevărat, s-au despărțit. Sunt puține șanse ca ei să devină din nou un cuplu. Este o separare, de probă, cum ar veni, dar nu-i mai văd împreună. El a fost cel care a vrut asta, și-a asumat-o”, a dezvăluit un apropiat al vedetei pentru CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România. (CITEȘTE AICI: CE A POSTAT ȘTEFAN STAN, DUPĂ CE S-A ÎNTORS DIN TURNEU: „EA NU MAI VINE!”)

Cum a cunoscut-o Ștefan Stan pe Bianca

Ștefan Stan decisese, în urmă cu aproape doi ani, să se așeze la casa lui. Nu a mai vrut hoinăreală, "am 40 de ani, trebuie să fac și eu ceva în viață", spunea el atunci. Și parcă Cel de Sus l-a auzit și i-a scos-o în cale pe Bianca. Artistul povestea, pentru CANCAN.RO, cum a decurs întâlnirea și ce planuri își făcea. "E o fată frumoasă, am cunoscut-o la o cafea… Mi-a atras atenția. Eram cu niște prieteni, ea a venit a doua oară… Prima dată când ne-am vazut, doar ne-am uitat, așa… Nu era nimic… Am stat la aceeași masă, aveam prieteni comuni. Am glumit, am râs în acea seară, parcă de final de vară. Stăteam până la 4-5 dimineața de vorbă, la, la, la…

A doua oară ne-am întâlnit tot acolo, la cafea, și am început să-mi activez farmecul. M-am oferit s-o duc acasă, a zis nu! Aveam faimă de cuceritor… A vorbit cu mine, a glumit, a zâmbit, dar atât! Am aflat numărul ei… M-a plimbat vreo săptămână și ceva. Apoi am început să ieșim. Ne-am plimbat vreo trei-patru luni. Doar ne-am plimbat, terase… ", rememora Ștefan.

”Mi-a plăcut foarte tare de ea. E foarte inocentă. E foarte respectuoasă. Are o educație ieșită din comun, pe care azi nu o mai găsești. Mi-a plăcut fizicul ei, nu știu, tinerețea ei… Este o păpușă! Ne-am mutat împreună din prima zi în care ne-am combinat! După alea trei-patru luni în care doar ne-am plimbat. Am o relație foarte bună și cu părinții ei”, au fost cuvintele artistului, care la acea vreme numai pe Bianca o vedea în fața ochilor. (CITEȘTE ȘI: BLESTEMUL LUI ȘTEFAN STAN: ”DE 7 ANI ÎNCOACE…”)

Mai mult, a cerut-o de soție, iar tânăra a acceptat. ”Căsătorie? Vrem s-o facem. I-am zis că o iau de nevastă! Ea a acceptat, nu avea cum să zică nu! Vreau să mă căsătoresc! Am 40 de ani, vreau să fac și eu lucruri, nu vreau să stau așa…” Sunt vorbele pline de optimism ale cântărețului, în urmă cu câteva luni.

