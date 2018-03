Trei zile de vis a trăit Ștefan Stan la Londra, pe care nu o mai văzuse! Un concert l-a ”aruncat”, alături de trupa lui, în ploioasa Anglie. Primul câștigător de la ”Vocea României” a profitat din plin, a luat străzile la pas și a dat chiar și un recital, în Piața Piccadilly! Artistul român i-a încântat pe londonezi la colțul străzii, după ce a negociat cu ”stăpânul” locului. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă peripețiile artistului în capitala Regatului Unit.

Cine nu-l cunoaște pe Ștefan Stan?! Este primul câștigător de la ”Vocea României”, momentul care l-a propulsat în showbiz. La șase ani de la acel start în forță, artistul este foarte căutat din străinătate, pentru concerte. S-a întâmplat în urmă cu doar câteva zile, când Ștefan Stan și trupa lui au avut spectacol la Londra. Artistul are și o poveste spumoasă, dintr-o seară când a ieșit, la pas, să viziteze metropola unde călcase atunci pentru prima oară. (CITEȘTE AICI: EA ESTE VIITOAREA SOŢIE A LUI ŞTEFAN STAN! )

”Am fost pentru trei zile, două le-am ales eu de vacanță! Am fost invitați pentru un concert acolo, cu trupa mea. Pentru prima dată am fost la Londra. Vorbind la modul personal, am rămas impresionat. Nu mă așteptam să avem o asemenea primire. Am avut toate serviciile, hotelul foarte bine poziționat, aproape de centru, mașină care să ne ducă… Am fost 10 oameni. N-am cuvinte, nu-mi venea să mai plec din Londra!”, și-a început Ștefan povestea.

”A doua zi, după concert, am plecat, așa, în vizită, că trebuia să văd și eu Londra, și nu știam că în piață, la Piccadilly, se cântă, efectiv, sunt oameni care cântă… I-am dat unui băiat de acolo vreo 20 de lire și îi zic: «Lasă-mă și pe mine să cânt, că vreau neapărat!» Îl întreb: «Știi melodia Suspicious Minds, de exemplu? Sau Purple Rain, de la Prince?» A zis: «Domnule, că nu știu, că nu știu ce…» I-am spus atunci: «Bine, lasă că am eu chitaristul după mine. Poți să-l lași să cânte pe chitara ta?» L-a lăsat! A avut ceva emoții, săracul, nu se aștepta!”, a dezvăluit artistul, pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România. (VEZI AICI IMAGINI)

Nas în nas cu cetățeanul turmentat!

Apoi Ștefan Stan i-a lăsat mască pe trecători, unii chiar oprindu-se în fața artiștilor români pentru a asculta, până la capăt, melodia. Între ei, chiar și un cetățean turmentat, dar energic foc, după cum chiar Ștefan avea să povestească.

”Când am început noi să cântăm, el s-a rezemat de un stâlp, acolo. A mai ieșit unul din parc, un bețivan de ăla, era parfumat rău de tot. A dansat, a cântat cu noi… Nu mai voia să ne lase să plecăm. «Sing another song, sing another song…» I-am zis să mă lase, că s-a terminat. Era târziu, era vreo nouă jumătate și acolo nu ai voie să cânți mai mult de ora nouă. Că de aia ne și lăsase băiatul, ne-a și zis că e ultima piesă. (NU RATA, AICI: NUNTĂ-SURPRIZĂ ÎN SHOWBIZ!)

A pus lumea bani și i-a luat el, îți dai seama! Doar nu era să-i luăm noi! Mi s-a părut un gest foarte frumos din partea lui că ne-a lăsat să cântăm. După aia ne-am mai plimbat, am făcut ceva poze”, a continuat Ștefan Stan.

Ștefan Stan, concert în mai, la Napoli

Artistul se pregătește acum pentru următorul concert de peste hotare, pe care-l va susține în luna mai a acestui an.

”Ne pregătim pentru un alt concert afară, printre altele pe care le avem în țară. Este unul destul de măricel, în mai, la Napoli. Organizatorii concertului ne-au luat tot pentru trei zile, să stăm, să cântăm, să ne distrăm! Acolo promit că voi face mai multe poze!”, a încheiat artistul.

