Primul lucru pe care l-a făcut Vica Blochina după ce a fost eliminată de la Survivor România 2023: ”Plângeam isteric”

Vica Blochina a participat la Survivor România, acolo unde a reuşit să reziste timp de patru săptămâni. După ce a fost eliminată, vedeta şi-a dorit enorm să vorbească cu fiul său. Blondina şi Edan au o relaţie specială şi niciodată nu au stat atât de mult timp departe unul de celălalt.

Pentru Vica Blochina, experiența de la Survivor România 2023 a luat sfârşit după o lună. Blondina a făcut faţa cu greu provocărilor din Dominicană, însă, şi-a dorit ca oamenii să o cunoască şi în astfel de situaţii.

În momentul în care a ajuns la hotel şi a intrat în posesia telefonului, Vica Blochina şi-a sunat fiul de care îi era foarte dor. Blondina a început să plângă şi recunoaşte că, la un moment dat, şi-a dat seama că l-a speriat pe Edan.

„Am ajuns la hotel foarte fericită, abia așteptam să beau ceva, apoi m-am trezit plângând, e foarte ciudat, Survivor te resetează foarte tare la creier. Psihic, te debusolează puternic. Primul lucru când am primit telefonul l-am sunat pe Edan. Nu am putut să vorbesc cu el mare lucru, pentru că plângeam isteric la telefon, cred că am speriat copilul.

Îmi ceream scuze pentru tot, îmi treceau prin cap toate imaginile din viața mea, a fost un cumul de emoții. Îmi ceream scuze dacă nu am fost o mamă bună, îi spuneam că sper că nu l-am dezamăgit. Cred că copilul meu nici nu a înțeles ce vreau să spun. De-abia aștept să ajung acasă și să-l strâng în brațe și să fie mândru de mine”, a povestit Vica Blochina, pe Instagram.

Fosta concurentă de la Survivor România 2023 a avut parte și de probleme în aeroport. Bagajul Vicăi s-a pierdut.

„Mi-am pierdut bagajul. Nu mi-a venit bagajul… numai peripeții! (…) A fost foarte greu! Eu nu am trăit în viața vieților mele așa experiență. Am plâns întruna! Când am ieșit din competiție eram fericită, râdeam…”.

Câţi bani a primit Vica Blochina la Survivor România 2023

Joi, 2 ianuarie 2023, Vica Blochina a fost eliminată de la Survivor România. Timp de 4 săptămâni a încercat să dea tot ceea ce are mai bun, însă publicul i-a decis soarta în competiție. Potrivit mai multor informații apărute în presă, blondina a fost plătită săptămânal cu 3.000 de euro, iar dacă facem un calcul rapid, vedeta a încasat, în total, suma de 12.000 de euro.

„Pentru mine această competiție a fost extrem de grea. Și dacă ar fi fost să rămân aici, pentru mine ar fi fost un calvar. Nu am vrut să demotivez colegii și am încercat tot timpul să stau pe pozitiv, dar întotdeauna, cumva, m-am conectat cu casa. Mi-am dorit. M-am rugat la Dumnezeu astăzi să rămână Ada în competiție, pentru că știam că are nevoie să stea aici”, a declarat Vica după ce a aflat că va pleca din Republica Dominicană.