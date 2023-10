Primul refuz pentru noul juriu Chefi la Cuțite, de la Antena 1. Un reputat bucătar recunoaște: „Nu aș putea performa corect”

Demisiile de la Chefi la Cuțite au cutremurat lumea mediatică, recent. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au părăsit stația Antena 1, după ani în care cei trei bucătari au performat pe platourile de filmare și au oferit un „spectacol” culinar apreciat îndelung de telespectatori. Însă, în urmă cu patru zile, comunicatul stației TV avea să dezlănțuie un adevărat val de reacții, atât din partea fanilor, cât și din partea anumitor bucătari reputați din țară. De data aceasta, Marius Tudosiei, un cunoscut bucătar care a avut emisiune la Digi 24, și-a expus punctul de vedere pe rețelele de socializare. Nu ar dori să facă parte din juriul show-ului culinar de la Antena 1! Iar motivul îl relevă chiar el. Detaliile se află mai jos, în articol.

Seara zilei de 12 octombrie 2023 avea să declanșeze un real val de reacții în mediul online. Plecarea celor trei bucătari celebri de la Chefi la Cuțite a întristat mulți telespectatori și fani ai show-ului culinar de la Antena 1. Pe de altă parte, alții au susținut că ar fi fost momentul să fie ceva „fresh” pe micile ecrane. Deci, părerile sunt împărțite. Printre cei care și-au expus opiniile în mediul online se numără și reputatul bucătar Marius Tudosiei. Cunoscutul chef a avut emisiune la Digi 24, iar în prezent moderează propriul podcast culinar. De altfel, de-a lungul timpului, Marius Tudosiei a fost invitat la Antena 1, la Chefi la Cuțite, pentru a degusta anumite preparate.

Marius Tudosiei: „N-am văzut-o venind pe asta în nici un fel!”

De data aceasta, reputatul bucătar a dorit să își expună opinia în legătură cu plecarea celor trei jurați de la pupitrul emisiunii Chefi la Cuțite. A fost o veste neașteptată, mărturisește reputatul bucătar.

„N-am văzut-o venind pe asta în nici un fel! Doar că eu am o viziune mai așezată despre viață și despre cum nu umbli la ceva ce funcționează! 🙂

LE: pentru că prima întrebare a venit în nici două minute, răspunsul e simplu: nu, nu am postat cu vreo intenție informația asta, ci cu regretul că se renunță la un format care aducea ceva breslei bucătarilor – nu discut aici ce, ci spun că stârnea interesul oamenilor să intre în breslă. Nu mă pregătesc de nimic, n-aș putea performa în formatul actual din cauza dinamicii și știu că un alt format, mai plin de teorie, n-ar funcționa în România atât de bine în materie de marketshare. Am văzut-o de la Masterchef”, a scris, inițial, bucătarul.

Un reputat bucătar recunoaște: „Nu aș putea performa corect”

Printre altele, Marius Tudosiei a mărturisit că formatul stației TV nu ar fi potrivit pentru el, având în vedere că este agitație. De altfel, a susținut că prezența lui în emisiune nu ar aduce un plus.

„Nu e un format în care aș putea performa corect. Îmi pare rău că s-a spart gașca – și, din nou, nu zic că eram cine știe ce prieten cu ei, nu ne vizitam, nu petreceam vacanțe împreună, ci doar că era un format care aducea ceva bun: atenție asupra unei profesii. Nici nu mai contează că era lumină caldă sau rece, conta că era o lumină. Formatul cu agitație nu e de mine, n-aș putea aduce nici un plus, ci din contră, aș fi un minus. Am o vârstă, eu prefer lucrurile mai așezate. De aceea, partea din show pe care am făcut-o acum 2 ani în Grecia a fost cumva solitară. #TheDiscoveryMan umbla cam singur, în liniște (mă mir că nu am ajuns la sihăstrie în final)!”, a ținut să precizeze Marius Tudosiei, pe rețelele de socializare.

