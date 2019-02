Pro TV a făcut anunțul oficial. Decizie istorică: La ce emisiune va putea fi văzută Andreea Esca

Andreea Esca este una dintre cele mai apreciate și urmărite prezentatoare de știri din România. Potrivit postărilor de pe rețelele de socializare, vedeta este foarte activă și participă la diverse evenimente și petreceri, însă, pe sticlă, este fidelă doar jurnalului de știri pe care îl prezintă.

Surpriza vine direct de la Pro TV, care a făcut anunțul oficial, că Andreea Esca va apărea la TV, la quiz show-ul “Pe bune?!”, alături de alte vedete. Emisiunea prezentată de Andi Moisescu, cu Natanticu și Costi Diță pe post de căpitani pentru cele două echipe, va fi difuzată începând de luni, 25 februarie, de la ora 22:30. Cosmin Natanticu și Costi Diță îi vor avea ca invitați în noul sezon pe Andreea Esca, Irina Rimes, Monica Bârlădeanu, Cabral, Dragoș Bucur, Lora sau Grasu XXL.

„Împreună cu conferențiarii mei, Costi Diță și Cosmin Natanticu, sunt gata să redeschid un nou sezon de comunicări știițifice despre viață, dar mai ales despre aspectele ei nebănuite. Cu ajutorul unor invitați aleși pe măsura neașteptatului din fiecare ediție în parte, vom încercă să vă surpindem, din nou, mai ceva decât celebrele studii ale cercetătorilor britanici. În fiecare luni, de la 22:30.”, a declarat Andi Moisescu.

Andreea Esca a vorbit despre retragerea din televiziune

Andreea Esca realizează și emisiunea ‘La radio cu Andreea Esca’, de la Europa FM și conduce și o revistă de lifestyle feminin. Mulți însă se întreabă dacă la un moment dat a încolțit în mintea prezentatoarei TV ideea de a renunța la aparițiile pe sticlă.

„La asta cu renunţatul este o chestie la care mă mai gândesc din când în când și îmi aduc aminte că un prieten mi-a spus într-o zi: <Știi care e problema ta? Nu știi verbul a abandona>. Și probabil chiar e o problemă – ea poate părea ca o calitate, dar să știi că poate fi foarte bine o problemă. Nu sunt în stare. Deși, am foarte multe lucruri și câteodată mă gândesc: Poate ar trebui să mai tai din ele, să mai renunț la ceva», nu sunt în stare tocmai pentru că, ajungem la începutul discuției noastre, le fac din plăcere. Știi că dacă aș face ceva… uite, să zicem: , aș zice: Bine, uite, o tai pe asta pentru că o să rămân cu asta», dar nu e despre asta! Adică nu este despre asta!

Și atunci nu știu ce să îți spun. Sigur că televiziunea rămâne prima mea dragoste. Adică, în momentul ăsta, ca să îți răspund totuși la întrebarea ta, aș renunța la online. Nu aș renunța încă la televiziune, chiar dacă tu o să îmi spui: E tot despre a iubi. Adică da, și dacă este pe moarte, ce, nu mai stai lângă un om, pentru că este pe moarte, dacă îl iubești?!

Așa o să stau și eu în televiziune, până o să moară. Dacă o să moară, o să moară cu mine acolo. Adică nu mi se pare fair să o abandonez acum, la greu! Așa cum nu mi s-a părut fair să abandonez print-ul. Deci, când am plecat din print către online, am zis: Asta e, trebuie să mergem, să nu știu ce, după care am dat drumul site-ului, după care, mi-am dat seama după câteva luni că: Nu, nu e ok, eu nu pot să las print-ul să moară», pentru că mie îmi place. Eu iubesc revistele, să simt cum miroase hârtia, să dau pagina, să văd pozele mari, lucioase, nu numai pe calculator”, a declarat Andreea Esca într-un interviu pentru evz.ro.