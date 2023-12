Anca Sigartău și Daniel Nuță au dat nas în nas în fața unui supermarket din Capitală. Deși „rivali” ținând cont că apar în seriale românești difuzate de trusturi diferite, cei doi au pus-o imediat de-o bârfă, iar CANCAN.RO i-a prins în „flagrant”. Avem imaginile pe care vi le prezentăm în exclusivitate.

Anca Sigartău și Daniel Nuță nu mai au nevoie de nicio prezentare, fiind doi actori cu priză la public. „Lia – Soţia soţului meu” (Antena 1) și „Groapa” (Pro TV) sunt cele mai recente seriale în care au primit roluri.

Anca Sigartău interpretează rolul lui El Capitan în „Lia – Soţia soţului meu”, în timp ce Daniel Nuță pe cel al lui Sasha Vlahu, eroul principal și cel care se regăsește în mijlocul acțiunii. „Rivali” în carieră, din moment ce apar în producții de la trusturi diferite, cei doi au o relație excelentă în viața de zi cu zi.

Anca Sigartău (El Capitan) și Daniel Nuță (Sasha Vlahu), în formă maximă

Recent, CANCAN.RO i-a întâlnit pe Anca Sigartău și Daniel Nuță în zona CA Rosetti din Capitală, în formă maximă. Cei doi s-au intersectat accidental și nu aveau cum să nu „încingă” și o bârfă, ca între colegi. Cu zâmbetul pe buze, El Capitan și Sasha au povestit, au râs cu gura până la urechi și s-au bucurat de minutele pe care le-au petrecut împreună.

Anca Sigartău era însoțită de animalul de companie, în timp ce Daniel Nuță era singur. În fața unui supermarket a avut loc „întâlnirea” între serialele care au avut premiera pe Antena 1 și Pro TV. Întrevederea i-a bucurat pe El Capitan și Sasha Vlahu, care au radiat pe durata conversației. Imaginile realizate de CANCAN.RO reprezintă dovada supremă.

Cum a învins cancerul

În trecut, Anca Sigartău a fost diagnosticată cu cancer, iar medicii au fost foarte rezervați cu privire la șansele ei de a învinge boala. Cu toate acestea, cu ajutorul credinței în Dumnezeu, actrița a reușit să învingă crunta maladie.

„Am știut despre post că începe pe 15 noiembrie, Postul Crăciunului. Știam de la bunica mea că așa începe postul. Așa am știut eu că vreau să mă duc să țin post, nu am spus la nimeni, nu a fost un regim alimentar. Am ținut și eu cum am putut, nu am mâncat lapte, carne, brânză. Am primit foarte multe mesaje că dacă țin post mă fac bine. Dar nu a fost un deal cu Dumnezeu, că dacă ţin postul mă fac bine.

Eu știam că mor, nu mai am de trăit. L-am ținut să mă pregătesc mai mult. Apoi, pe 20 decembrie, când am fost la control, doctorul m-a întrebat unde este tumora, ce am făcut cu ea. I-am zis că îi spun ce am făcut, dar nu o să mă creadă. I-am zis că am ținut post și atât. Înăuntrul meu, ştiam că dacă Dumnezeu vrea, orice e posibil. Cum să nu crezi? Nu am avut nicio gândire pozitivă când am ţinut postul, ştiam că mor. Nu am făcut niciun pact cu Dumnezeu şi nici nu voi face”, a mărturisit Anca Sigartău.

