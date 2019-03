Anca Sigartău, declarații acide după ”Asia Express”:”Mitocania, spoiala înălțată la grad de elită, mediocritatea sunt înverșunate”

Anca Sigartău a făcut niște declarații acide după experineța trăită la ”Asia Express”, împreună cu fiul ei.

În vârstă de 51 de ani, Anca Sigartău a rămas în competiția “Asia Express – Drumul Elefantului” împreună cu băiatul ei după multe încercaro. Mai mult, ei au făcut față probelor dificile și au câstigat atât amuleta în valoare de 1.000 de euro, cât şi imunitatea, după ce au consumat o băutură care le întorcea stomacul pe dos celor prețioși.

Ei bine, actrița a făcut niște mărturisiri uluitoare despre experiența ”Asia Express”. (CITEȘTE ȘI: JUDECATORUL A DECIS! DE CE A PRIMIT CITATIE LA JUDECATORIE ACTRITA ANCA SIGARTAU)

„La finalul experienței Asia Express… Există în viață mai multe modalități de a trăi: -să te uiti la lucrurile bune și să mergi mai departe, sau să te împiedici de nedreptăți, de oameni de doi lei, de mici mizerii și să rămâi pe loc. Adevărul e că ai de ales între aceste doua posibilităti la fiecare pas. Dacă e să o luăm logic prima variantă e cea buna- deși nimeni nu îți garantează că nu vei ajunge iar acolo unde nu voiai… Deci: e bună și nu prea e buna…totusi, ai o speranță… A doua varianta însă, este fără speranță și e de-a dreptul toxica . Îți strică sufletul. Inutil. Inutil pentru că nu poți schimba lumea. Te pui cu morile de vânt și sfârșesti precum Don Quijote… …Lipsa caracterului, mitocania, spoiala înălțată la grad de elită, mediocritatea sunt înverșunate și de neschimbat pentru că sunt ”odihnite”. Au timp. Nu se ocupă decât cu așa ceva. Nu își pun probleme ,nu le pasă , nu lăsa nimic în urmă, sunt agresive și repet, omul nu poate sa schimbe.

Dumnezeu însă, poate… deci, pentru o igienă sufleteasca e bine să ”lăsăm în plata Domnului” … Așa că, acum, la finalul acestei experiențe aleg să mă uit la lucrurile frumoase, așa cum mi-am propus de la bun început. Nu mi-am propus să fiu perfectă (nici n-aveam cum cu vârsta si cu kilogramele mele. Judecând după șabloanele lumii în care trăiesc, vârsta și kilogramele se pare ca sunt esențiale și suplinesc inteligența și educatia). Deci, aș fi irosit un timp pretios: acela de a mă bucura de o experiență împreună cu băiatul meu. Bonusul pe care l-am primit însă a fost mult peste marele premiu : am descoperit în copilul meu un bărbat în toată puterea cuvântului. Un om onest, cu o inimă cat toată India, un om cu mult bun simț… pe scurt , un om bun… Într-o lume plina de nesimțiti și lichele m-am bucurat de ” descoperirea” mea…

Dincolo de probe, sfori, dormit pe jos, mizerie, oboseală, si competiție , pentru el a contat omul. Și cred că așa e frumos , chiar dacă lecțiile constante pe care ți le dă lumea în care trăiești sunt că șmecheria și mitocănia câștigă. Așadar, pentru noi , acesta este Marele câștig. Lecția omeniei, a educației si a bunului simt. Sper să fi lăsat în urm o speranță oamenilor care ne-au urmarit : ca se poate trece prin viata frumos și decent. Multumesc, Teodor. Așa cum și-am șoptit când se deschidea cutia cu elefantul rosu , sunt mândră de tine! Cu toata dragostea, mama”, a fost mesajul Ancăi Sigartău, postat pe contul de socializare.

Anca Sigartău, diagnostic crunt

Anca Sigartău este una dintre actrițele din România care te cucerește de la prima vedere cu zâmbetul și emoția pe care o transmite prin prezența ei. Din păcate, viața nu a fost blândă cu ea și, în urma unui control, medicii i-au dat un diagnostic crunt. Potrivit mărturiilor făcute chiar de vedetă, boala de care suferea îi oferea doar un an ca să mai trăiască. (VEZI ȘI: ACTRITA ANCA SIGARTAU, ACUZATA CA A CASTIGAT PE PILE POSTUL DE DIRECTOR AL TEATRULUI BACOVIA DIN BACAU!)

“După al doilea copil, am divorțat. Nimeni nu a știut că am divorțat în 1993. Lumea știe că am divorțat prin 2000. Al treilea copil, l-am făcut după divorț. Bine, lucrurile sunt mai complicate. Am trecut printr-o experiență medicală traumatizantă, în care am avut un diagnostic, o boală în care ți se dă un an de zile să trăiești. Și mi s-a spus că un an de zile trăiești cu acest diagnostic. Și cu tratamentul”, a declarat Anca Sigartău într-un interviu.

Totuși, în viața actriței s-a produs un miracol și ea a învins boala. “Eram în spital și la un moment dat știu că am vrut să ies din spital, pentru că mi-am dat seama că nu mai am foarte mult timp și vreau să fiu acasă, alături de copii. Cât mai am, măcar să fiu cu ei. Am ieșit din spital și pe 15 noiembrie, ziua de naștere a bunicii mele. Știam că începe Postul Crăciunului. Nu aveam nici o informație despre post, despre biserică, despre lucrurile de genul ăsta, dar știam, în interiorul meu, că vreau să încerc. Că trebuie să mă duc acasă să țin post.

Pe 15 noiembrie am ieșit din spital cu niște indici foarte mari, pe 20 decembrie, când m-am întors la control, m-au întrebat: «Unde este tumora?». Nu mai era. M-a întrebat doctorul ce am făcut, ce tratament. Și i-am spus: «Eu vă spun, dar nu o să credeți». Asta s-a întâmplat. Nu mai exista tumora. Indicii coborâseră foarte mult. Nu știam că Postul poate să aibă o asemenea putere. Din momentul acela am știu că voi trăi”, a mărturisit Anca Sigartău în cadrul emisiunii “Prietenii de la 11”, care rulează la Antena 1.