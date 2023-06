Problema dezgustătoare cu care Gina Pistol se confruntă după nunta cu Smiley. Le-a arătat tuturor

Nunta lui Smiley cu Gina Pistol a ținut capul de afiș al presei românești în ultimele zile, concurând, cu siguranță, pentru titlul de evenimentul monden al anului. Cei doi proaspăt căsătoriți se pregătesc acum să plece în luna de miere, însă o problemă neașteptată ar putea să le dea planurile peste cap.

Sâmbătă, 27 mai, Smiley și Gina Pistol și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, după șapte ani de relație. Cântărețul și fosta prezentatoare TV au avut parte de o nuntă superbă, la care au fost invitate numeroase personalități din lumea showbizului românesc.

Problema cu care se confruntă Gina Pistol după nunta cu Smiley

Cei doi și-au dorit ca nunta lor să fie perfectă, astfel că, s-au preocupat ca totul să fie pus la punct până în cel mai mic detaliu. Eforturile le-au fost însă răsplătite, evenimentul fiind un real succes. Toți invitații s-au simțit de minune și au fost impresionați de surprizele pregătite de cei doi miri.

După nuntă, Smiley și Gina Pistol se pregătesc să plece în luna de miere, însă, s-a ivit de o problemă neașteptată. Într-o scurtă filmare, pe care a postat-o pe rețelele de socializare, fosta prezentatoare TV le-a arătat fanilor că tavanul băii sale a fost acoperit de mucegai. Astfel, înainte de a pleca în vacanță, Smiley și Gina vor trebui să se apuce de renovare. Probabil, această situație nu le va strica, totuși, planurile celor două vedete.

„Bine v-am regăsit. Nu știu voi ce faceți, de obicei, după o nuntă, dar eu, vă arăt imediat (n.r a filmat mucegaiul de pe pereți). Bucuria sufletului”, a spus Gina Pistol, pe Instagram.

Unde vor petrece Smiley și Gina Pistol luna de miere

Smiley și Gina Pistol vor petrece luna de miere în sudul Franței. Această vacanță este cadoul de nuntă primit din partea celor doi nași. Cântărețul a dezvăluit că nu o vor lua și pe fiica lor, Josephine, deoarece călătoria este prea lungă și, în plus, vor să aibă timp doar pentru ei.

„O să mergem doar noi doi, că e mult de călătorit, adică e mult de călătorit și e destul de complicat cu copilul. Și na, am zis să nu o obosim foarte tare. Plus că am zis că luna de miere să fie pentru noi doi, cu siguranță. Adică, oricum noi facem foarte multe vacanțe cu Josephine, o luăm aproape peste tot pe unde putem să o luăm și, cu siguranță, n-ar ține minte treaba asta, dar o să facem o vacanță și cu Josephine vara asta, sper să apucăm”, a declarat Smiley.

