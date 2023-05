Gina Pistol a spus adevărul gol-goluț! De ce a plâns, de fapt, la ceremonia religioasă: ”Nu pentru că a venit tata”

Gina Pistol și Smiley s-au căsătorit, sâmbăta trecută, iar petrecerea a fost ca la carte. Prezentatoarea TV și celebrul artist au petrecut ore în șir alături de familie și prietenii apropiați. Cununia civilă și cea religioasă au avut loc pe malul Lacului Snagov, într-un decor de basm. La un moment dat, blondina a fost cuprinsă de emoții și a izbucnit în lacrimi.

Gina Pistol a fost cuprinsă de emoții în ziua cea mare. Dacă la cununia civilă nu a plâns, ei bine, la cea religioasă nu s-a mai putut abține. Prezentatoarea de la Chefi la Cuțite a fost năpădită de lacrimi atunci când i-a jurat iubire veșnică lui Smiley, în fața lui Dumnezeu. După acest moment, au apărut diverse zvonuri potrivit cărora blondina ar fi izbucnit în lacrimi, pentru că și tatăl ei a fost prezent la nuntă.

CITEȘTE ȘI: ABIA ACUM A IEȘIT TOTUL LA IVEALĂ! CE A FĂCUT, DE FAPT, GINA PISTOL ÎN DIMINEAȚA NUNȚII CU SMILEY: ”M-AM APUCAT SĂ-L CAUT PRIN CASĂ!”

Nu mai este un secret faptul că vedeta de televiziune a avut o relație complicată cu părinții ei. Soția cântărețului a dat din casă și a spus că nu a fost prima oară când tatăl ei a venit la un eveniment important din viața ei. Așa că, nu acesta ar fi fost motivul pentru care a plâns în fața altarului.

„Cununia civilă a fost scurtă. Am spus un „DA” cântat, că dacă Andrei nu l-a cântat și l-a spus clar și răspicat am zis să îl cânt eu, după care ne-am dus spre cununia religioasă unde într-adevăr am plâns. (…) Nu am plâns că a venit tata. Tatăl meu, cu care am o relație civilizată, l-am invitat inclusiv la botezul fiicei mele și a ales să vină și la cununia civilă și la cununia religioasă, ceea ce am apreciat, dar nu s-a tolănit nimeni pe jos ca-n telenovele…

Vai, tata, fiica mea! NU a fost așa. Nu știu de ce am simțit nevoia să subliniez, dar nu îmi place… Am vorbit foarte deschis despre viața mea, dar nu-mi place să găsim senzaționalul. Nu a fost niciun senzațional. Suntem doi oameni care se iubesc sincer și am făcut tot posibilul să ne bucurăm de ziua asta, una importantă pentru noi”, a mărturisit Gina Pistol, într-un video pus pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: CE PĂRERE ARE MAMA LUI SMILEY DESPRE GINA PISTOL. A SPUS-O FĂRĂ SĂ SE ABȚINĂ: „NORA MEA, DIN PĂCATE…”

Adevăratul motiv pentru care a plâns Gina Pistol la nuntă

Gina Pistol a mărturisit, în fața tuturor, că a izbucnit în plâns pentru că momentul în sine a avut o încărcătură emoțională puternică. Astfel, n-a mai ținut cont de nimic și a început să plângă la cununia ei religioasă.

„Eu am plâns la cununia religioasă pentru că slujba a avut așa o încărcătură faină, nu știu, m-a emoționat pe mine și am avut cor care când a început să cânte atât de frumos… coborâseră niște îngeri din cer, nu știu, momentul în sine m-a emoționat”, a mai spus vedeta.