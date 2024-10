Probleme de sănătate pentru Iustina Loghin, pe ultima sută de metri cu sarcina! Ce a pățit aseară

La finalul experienței Insula Iubirii, Iustina a venit cu o veste bombă atât pentru Cornel, cât și pentru telespectatori. Aceasta a anunțat că este însărcinată, iar acum se află pe ultima sută de metri. Nu mai este mult până când va deveni mămică, însă se pare că ultimul trimestru de sarcină îi dă ceva bătăi de cap Iustinei Loghin. Aceasta se confruntă cu unele probleme de sănătate și a cerut ajutorul și sfatul fanilor săi. Ce probleme are soția lui Cornel?

Iustina și Cornel au devenit cunoscuți publicului larg după participarea la Insula Iubirii. Cei doi și-au expus povestea de iubire, cu bune și rele, iar acum așteaptă cu nerăbdare momentul în care o să devină părinți. Aceștia urmează să aibă o fetiță, care va primi numele Ivana, și sunt în al nouălea cer. Însă, până la momentul cel mare, se pare că Iustina se confruntă cu unele probleme.

Așa cum toată lumea deja a văzut, Iustina este o fire deschisă și nu se sfiește să împărtășească fanilor din mediul online fiecare problemă pe care o întâmpină. Recent, aceasta a avut o discuție cu urmăritorii săi și le-a mărturisit că întâmpină câteva dificultăți pe ultima sută de metri cu sarcina.

Mai exact, Iustina a mărturisit că este îngrijorată pentru faptul că degetele de la mâini au început să i se umfle foarte tare. Aceasta a mărturisit că situația este atât de gravă încât a trebuit să își dea jos toate inelele. Soția lui Cornel a apelat la sfaturile mămicilor din comunitatea sa și a întrebat dacă acest lucru este normal.

„Mămici, vreau să știu dacă și voi ați pățit asta, în timpul sarcinii. Seara trecută mi s-au umflat degetele de la mâini foarte tare, încât am fost nevoită să îmi dau jos, de la mână, inelul de logodnă și verigheta. Am făcut o mini-rană la deget, atât de tare mi s-au umflat, nu am mai pățit asta până acum. Mă gândesc că o fi de la retenția de apă sau habar n-am. Mai am foarte puțin până când nasc și nu am mai pățit asta până acum”, a spus Iustina, în mediul online.