Cum a jignit-o ispita Alin pe Iustina, de fapt. Momentul de la care Cornel Loghin s-a enervat și l-a amenințat

Recent, scandalurile din showbiz-ul românesc s-au amplificat, iar protagoniștii sunt Alin Simoiu, cunoscut ca ispita de la Insula Iubirii, și Cornel Luchian, soțul Iustinei, o concurentă a emisiunii care a stârnit multe controverse. Acest conflict s-a intensificat după ce Alin a făcut o declarație considerată jignitoare de către Cornel, iar tensiunile au culminat cu acuzații și amenințări. Iată de la ce a plecat totul!

În încercarea de a rezolva conflictul, Alin a dorit să discute cu Cornel, dar nu a reușit să ia legătura cu el. Tensiunile au atins apogeul când cei doi s-au întâlnit întâmplător la un eveniment în Herăstrău. Alin a încercat să profite de ocazie pentru a clarifica neînțelegerile, dar Cornel a refuzat să-l asculte și a avut o reacție agresivă, cerându-i să-l lase în pace și adresându-i cuvinte jignitoare.

Citește și: SCANDAL ÎNTRE CORNEL LUCHIAN ȘI ISPITA ALIN! S-A LĂSAT CU AMENINȚĂRI: „TOȚI CARE S-AU PUS CU MINE AU…”

Într-o apariție recentă la emisiunea „Monden Alert” de la Metropola TV, Alin a detaliat situația din perspectiva sa, invitându-l pe Cornel să iasă public și să explice motivele nemulțumirilor sale. Potrivit lui Alin, neînțelegerile au început atunci când a afirmat, într-un interviu, că nu ar dori o parteneră precum Iustina. Această declarație a fost interpretată de Cornel ca o jignire, având în vedere că el este soțul acesteia. „Mi-a zis să am grijă și m-a făcut nesimțit!”, a spus Alin.

Ispita a explicat că nu a avut intenția de a o ofensa pe Iustina, ci a dorit doar să sublinieze comportamentul ei în timpul emisiunii. Cu toate acestea, reacția lui Cornel a fost rapidă și agresivă. Concurentul de la Insula Iubirii l-a denigrat public pe Alin pe platforma TikTok, ceea ce a stârnit și mai multe controverse. Alin a fost informat despre această situație de către Romeo Vasiloni, care l-a anunțat că soțul Iustinei i-a solicitat insistent numărul de telefon.

„Totul a pornit de la o declarație pe care am dat-o eu, cred, în care am spus că nu aș putea avea lângă mine o femeie ca Iustina. Din acel moment, Cornel cred că s-a supărat și a început să aibă un comportament agresiv la adresa mea. Au fost câteva ieșiri pe Tik Tok în care a vorbit urât despre mine, în primă fază nu am înțeles nimic, am încercat să iau legătura cu el ca să discutăm

bărbătește.

Eu prefer să discut față în față, nu să o fac prin intermediul social media, ceea ce-și dorea, probabil, Cornel să se întâmple. Eu nu plătesc cu aceeași monedă. În fine… Cert este că m-a amenințat, mi-a transmis să mă uit peste umăr când trec pe stradă, m-a înjurat. Îmi amintesc că la petrecerea VIVA a fost destul de violent chiar, atunci m-a făcut nesimțit. Situația este destul de complicată și eu tare mi-aș dori să aflu ce are Cornel cu mine!”, a declarat Alin Simon, in emisiunea „Monden Alert”